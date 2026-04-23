Zendayas Rolle: Fans stolpern über "Euphoria"-Logikfehler

Die dritte Staffel von Euphoria läuft seit dem 13. April auf HBO – und sorgt neben dem riesigen Publikumserfolg auch für reichlich Gesprächsstoff. Schauspielerin Zendaya (29) schlüpft erneut in die Rolle der Rue Bennett, die in den neuen Folgen nach Mexiko gezogen ist und dort Drogenschulden in Höhe von 100.000 Dollar abarbeiten muss. Genau diese prekäre Situation ihrer Figur ist es nun, die aufmerksame Fans in den sozialen Netzwerken auf den Plan gerufen hat: Denn trotz der horrenden Schulden ist Rue in mehreren Szenen in teurer Designerkleidung zu sehen.

Konkret handelt es sich unter anderem um einen Hoodie der Marke Saint Michael Angel, der auf verschiedenen Plattformen für rund 850 Euro gehandelt wird, sowie eine Jacke derselben Marke im Wert von ursprünglich über 3.400 Euro. Auf X häufen sich die kritischen Kommentare zu diesem vermeintlichen Logikfehler. "Rue hat Löcher in ihren Socken, trägt aber einen Hoodie für über 1.000 Dollar?", fragt ein User. Ein anderer schreibt: "Ist sie nicht ein armer Junkie? Wie zum Teufel hat sie das bekommen?" Auch die Kleidung von Jacob Elordis (28) Figur Nate gerät ins Visier: Sein Hemd der Marke Bottega Veneta soll im Einzelhandel rund 5.100 Euro kosten – was Fans angesichts der finanziellen Lage seiner Verlobten Cassie, gespielt von Sydney Sweeney (28), ebenfalls für schwer nachvollziehbar halten. "Die Figuren sind total verschuldet, wie können sie sich das dann leisten?", heißt es in einem weiteren Kommentar.

"Euphoria" war nach der zweiten Staffel rund vier Jahre lang von den Bildschirmen verschwunden, bevor die Serie nun zurückkehrte. Der Staffelauftakt der dritten Staffel war dabei ein voller Erfolg: Innerhalb der ersten drei Tage schalteten in den USA 8,5 Millionen Zuschauer ein, was einem Plus von 44 Prozent gegenüber dem Staffelauftakt von Staffel zwei entspricht. Jeden Montag erscheint eine neue Folge, die dritte Staffel umfasst insgesamt acht Episoden.

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Imago Zendaya Coleman in "Euphoria"

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Getty Images Zendaya bei der Premiere von HBOs "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood, April 2026

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Instagram / kingofbingo Angus Cloud ( R.) und die "Euphoria"-Stars