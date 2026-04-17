8,5 Millionen Fans: "Euphoria"-Comeback feiert Mega-Erfolg

Euphoria ist auf HBO zurückgekehrt – und das mit beachtlichem Erfolg. Innerhalb der ersten drei Tage nach dem Serienstart verfolgten 8,5 Millionen Zuschauer in den USA die Premierenfolge der dritten Staffel. Damit übertreffen die aktuellen Werte den Staffelauftakt von Staffel zwei um 44 Prozent. Die Zahlen belegen, dass das Publikum trotz der langen Unterbrechung von vier Jahren nicht das Interesse an der Geschichte rund um Rue Bennett und ihre Freunde verloren hat. Showrunner Sam Levinson knüpft in der neuen Staffel an den Cliffhanger der zweiten Staffel an – mit einem Zeitsprung, der die Figuren nun als junge Erwachsene zeigt. Über den Dreh sagte Zendaya Coleman (29) gegenüber Variety: "Ich habe in etwa vier Monaten das geschafft, wofür ich normalerweise acht Monate brauche. Es war, als hätte man versucht, acht Folgen auf einmal zu schauen. Die Zeit verging wie im Flug."

Im Vorfeld kursierten Gerüchte über Unstimmigkeiten zwischen Teilen des Casts und Serienschöpfer Sam. Auch die Promotour wirkte auf Beobachter wenig enthusiastisch – soziale Medien-Beiträge der Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller blieben überschaubar. Dennoch sind alle zentralen Figuren zurückgekehrt: Neben Zendaya spielen Sydney Sweeney (28), Jacob Elordi (28) und Hunter Schafer wieder ihre bekannten Rollen. Auf die Frage, ob Staffel drei das Ende der Serie bedeuten könnte, antwortete Zendaya in der "Drew Barrymore Show": "Ich denke schon, ja." Inhaltlich zeigen sich die Figuren deutlich verändert: Rue kämpft nun als junge Erwachsene in Mexiko um ihre Nüchternheit und arbeitet als Drogenkurierin, während Cassie und Nate mit ihrer Verlobung und finanziellen Problemen zu kämpfen haben. Die neue Staffel bringt außerdem ein bekanntes Gesicht aus der Musikwelt mit: Rosalía (33) gibt ihr Seriendebüt in einer Nebenrolle.

Überschattet wird die Staffel vom Tod zweier Darsteller. Angus Cloud (†25), der den Drogendealer Fezco spielte, starb 2023 an einer Überdosis. Eric Dane (†53), der Cal Jacobs verkörperte, erlag im Februar 2026 den Folgen einer ALS-Erkrankung – er hatte die Dreharbeiten zur dritten Staffel jedoch noch abschließen können. Sam wollte beiden Männern mit der Staffel Tribut zollen. Über Angus sagte er gegenüber Variety: "Angus zu verlieren war für uns als Produktion wirklich schwer. Ich habe ihn sehr geliebt. Ich habe hart dafür gekämpft, ihn sauber zu halten." Sam beschrieb außerdem, wie Eric ihn vor Drehbeginn über seine Diagnose informiert hatte und er ihm daraufhin versicherte, dass er ihn so annehme, wie er erscheine – egal in welchem Zustand. Mit acht Episoden läuft die dritte Staffel noch bis in den Mai.

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Getty Images Zendaya bei der Premiere von HBOs "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood, April 2026

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Instagram / kingofbingo Angus Cloud ( R.) und die "Euphoria"-Stars

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