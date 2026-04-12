Mit 50 Jahren: Zendaya überredete Mutter zum ersten Tattoo

Es war ein einziger Entwurf, der alles ins Rollen brachte. In der April-Ausgabe der "Jennifer Hudson Show" blickte Zendaya Coleman (29) auf eine Entscheidung zurück, deren Ausmaß sie damals nicht ahnte. "Ich habe meine Mutter davon überzeugt, sich mit 50 Jahren ihr erstes Tattoo stechen zu lassen. Ich habe es für sie gezeichnet", so die Schauspielerin. Dass die Mutter überhaupt offen für diesen Schritt war, überraschte damals viele – schließlich hatte sie bis zu diesem Zeitpunkt keinerlei Berührungspunkte mit Körperkunst. Zendaya war jedoch fest davon überzeugt, dass ein selbst gezeichnetes Motiv das richtige Argument sein würde.

Was als einzelnes Tattoo begann, ist mittlerweile kaum noch zu überblicken. "Sie ruft mich aus dem Nichts an und sagt, dass sie ein neues Tattoo bekommt. Sie ist jetzt komplett bedeckt. Sie ist wie ein wandelndes Kunstwerk", beschrieb Zendaya den aktuellen Stand in der Sendung. Auch die Schauspielerin selbst ist keine Unbekannte in Sachen Körperschmuck: Sie trägt ein kleines "t"-Tattoo an ihrem Rippenbogen, das von Fans weithin als Liebesbeweis an ihren Partner Tom Holland (29) interpretiert wurde. Das zarte Symbol blitzte erstmals beim Red-Carpet-Auftritt der Beauty bei den Golden Globes 2025 hervor – jenem Abend, an dem sie auch ihre Verlobung mit ihrem "Spider-Man: Brand New Day"-Kollegen öffentlich machte. Seitdem reißen die Spekulationen um Zendayas Liebesleben nicht ab.

Stylist Law Roach heizte die Gerüchteküche zuletzt weiter an, als er in einem Interview mit Etalk bei den Actors Awards andeutete, das Paar könne längst heimlich geheiratet haben. Zendaya und Tom haben diese Aussagen bislang allerdings nicht bestätigt. Für Gesprächsstoff sorgt die Schauspielerin aktuell vor allem beruflich – und modisch: Gemeinsam mit Law tourt sie für ihren neuen Film "The Drama" durch die Welt und setzt dabei immer wieder auf Braut-Looks, die an die Tradition "etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etwas Blaues" angelehnt sind. Bei einem Promo-Termin überraschte sie außerdem einen Fan im Brautladen, der dank Zendayas Besuch am Ende ein Traumkleid mit nach Hause nehmen konnte. Eins dürfte klar sein: Wenn sie und Tom vor den Altar treten, wird Zendayas Mama mit all ihren Tattoos an ihrer Seite strahlen.

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Getty Images Zendaya (m.) mit ihren Eltern Claire Stoermer (l.) und Kazembe Ajamu Coleman (r.)

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Getty Images Zendaya bei der Premiere von HBOs "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood, April 2026

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Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021