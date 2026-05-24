Jimmy Presnell verblüfft mit radikalem Beauty-Makeover

Als Jimmy Presnell im Mai bei der Premiere von "Perfect Match" Staffel 4 auf dem Bildschirm erschien, staunten viele Zuschauer nicht schlecht: Der Realitystar ist kaum wiederzuerkennen. Seit Ende 2024 hat Jimmy mehr als 30 Pfund – umgerechnet rund 14 Kilogramm – abgenommen, sich einer Haartransplantation unterzogen und auch seinem Lächeln ein Update verpasst. Was viele nicht ahnen: Der Anstoß für den beeindruckenden Wandel kam ausgerechnet von Menschen, die ihm schaden wollten. Gegenüber TMZ verriet er, wie ihn negative Kommentare im Netz letztlich zu einem gesünderen Lebensstil motiviert haben.

Jimmys Haartransplantation ließ er im Dezember 2024 in einer Klinik in Chicago durchführen – für rund 11.000 Dollar. "Sie berechnen ungefähr fünf Dollar pro Graft. Ich hatte etwas mehr als 2.000 Grafts", erklärte er in einem TikTok. Zusätzlich lässt er sich regelmäßig PRP-Behandlungen geben, bei denen körpereigenes Blut in die Kopfhaut injiziert wird, um das Haarwachstum zu fördern – bis zu 600 Dollar pro Sitzung. Auch sein Lächeln hat er aufgefrischt: Veneers für die beiden Vorderzähne und eine Invisalign-Behandlung waren ein weiterer Teil seiner Verwandlung. Beim Abnehmen setzt er vor allem auf Kaloriendefizit sowie eine proteinreiche, vollwertige Ernährung. "Ich bin seit Jahren ins Fitnessstudio gegangen, habe aber nie auf meine Ernährung geachtet. Ich lerne gerade erst, dass die Ernährung der Schlüssel ist", sagte er gegenüber TMZ.

Vor seinem Auftritt bei "Perfect Match" war Jimmy bereits in Staffel 6 von "Love Is Blind" zu sehen gewesen. Dort erntete er in den sozialen Medien vor allem Kritik an seinem Äußeren – besonders an seinem Haaransatz. Doch statt sich von den Kommentaren entmutigen zu lassen, nutzte er sie als Antrieb. "Ich bin nicht sicher, ob ich jemals etwas dagegen unternommen hätte, wenn ich die Kommentare nicht gelesen hätte. Ehrlich gesagt: Danke an die Hater", sagte er, wie People berichtet. Heute sehe er die Sache gelassener: "Ich habe eine innere Ruhe erreicht, bei der ich das tue, was mich glücklich macht. Das hat meiner mentalen Gesundheit enorm geholfen."

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Instagram / jimmypresnell Jimmy Presnell 2026

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Instagram / jimmypresnell Jimmy Presnell, "Liebe macht blind"-Star

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Instagram / jimmypresnell Influencer Jimmy Presnell im November 2025.