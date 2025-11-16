Jimmy Presnell verblüfft Fans mit krasser Typveränderung

Jimmy Presnell hat sich einer beeindruckenden Verwandlung unterzogen. Der Reality-TV-Star, der 2024 durch seine Teilnahme an der beliebten Netflix-Show Liebe macht blind berühmt wurde, hat laut Daily Mail etwa 11.000 Dollar für eine Haartransplantation ausgegeben. Dazu hat Jimmy durch intensives Training fast 14 Kilo abgenommen und präsentiert nun einen durchtrainierten Körper. Zusätzlich ließ er sein Lächeln begradigen, gönnt sich regelmäßige Tanning-Sessions, um seiner Haut einen bronzenen Glanz zu verleihen. Auf Instagram überrascht er seine Fans mit seinem neuen Look, unter anderem kommentierte ein Bewunderer: "Ich habe dich überhaupt nicht erkannt!"

Im Detail erklärte Jimmy, warum er sich für eine Haartransplantation in den USA entschied, obwohl Eingriffe dieser Art in anderen Ländern günstiger sind. "Es war mir wichtig, meinen Eingriff in den Staaten durchzuführen, wo ich eine kontinuierliche Betreuung durch meinen Chirurgen erhalten konnte", berichtete er. Die Behandlung soll ihn etwa 11.000 Dollar gekostet haben und umfasste über 2.000 Haarfollikel. Zusätzlich unterzieht er sich PRP-Injektionen, die etwa 600 Dollar pro Sitzung kosten. Dieser Aufwand zahlte sich für den Star aus: "Mein neues Haar hat Wunder für mein Selbstbewusstsein bewirkt", betonte der Influencer, der inzwischen seine Karriere in der Softwarebranche zugunsten seiner Tätigkeiten im Social-Media-Bereich auf Eis gelegt hat.

Für seinen Neuanfang hat sich der Influencer im sonnigen Miami im US-Bundesstaat Florida niedergelassen. Interessanterweise lebt Jimmy nun im selben Apartmentkomplex wie seine ehemalige Verlobte Chelsea Blackwell, die er während der Dreharbeiten zu "Liebe macht blind" kennenlernte. Obwohl ihre Beziehung auf der Show turbulent verlief und sie sich letztlich trennten, verbindet die beiden heute eine freundschaftliche Beziehung. Beide genießen ihr neues Leben in Miami, wobei Jimmy bereits überlegt, möglicherweise nach Charleston oder Nashville weiterzuziehen. Gerüchten zufolge könnte er bald in der nächsten Staffel von "Perfect Match" zu sehen sein, doch das ist bisher nicht bestätigt. "Love Is Blind" bleibt indes eine Erfolgsgeschichte, die auf der ganzen Welt Fans begeistert und in verschiedenen Ländern Ableger hervorgebracht hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / jimmypresnell Influencer Jimmy Presnell im November 2025.

Anzeige Anzeige

Instagram / jimmypresnell Jimmy Presnell, "Liebe macht blind"-Star

Anzeige Anzeige

2024 Netflix, Inc. Chelsea Blackwell und Jimmy Presnell bei "Liebe macht blind"

Anzeige

Wie gefällt euch Jimmys neuer Look insgesamt? Mega Glow-up – steht ihm richtig gut. Etwas too much – vorher hat er mir besser gefallen. Ergebnis anzeigen