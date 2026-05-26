Kelly Ripa und Mark Consuelos kritisieren Tochter Lola

Eltern lästern über das unordentliche Kinderzimmer – das kennen viele. Bei Kelly Ripa (55) und Mark Consuelos (55) passierte das aber nicht im privaten Gespräch, sondern live vor Publikum in ihrer gemeinsamen Talkshow "Live With Kelly and Mark". Die beiden nahmen ihre Tochter Lola, die derzeit in London lebt, dort ordentlich auf die Schippe. Der Anlass: Mark hatte bei Lolas jüngstem Besuch daheim einen Blick in ihr Zimmer geworfen – und war offenbar schockiert von dem, was er vorfand. "Das war wild, was da drin los war", sagte er in der Sendung. Kelly ergänzte, sie hoffe, dass Lola bald die Initiative ergreife und ihren Kleiderschrank entweder ausmiste oder Sachen spende.

Was Mark besonders beschäftigte, war die Frage, warum ihre 24-jährige Tochter überhaupt noch so viele Dinge im Elternhaus hortete, wie OK! berichtet. "Du verlässt unser Haus. Warum ist dieses Zeug noch hier? Was ist das alles?", fragte er in der Sendung. Er appellierte auch mit Blick auf die Zukunft: "Du wirst irgendwann für jüngere Menschen verantwortlich sein. Du musst das in den Griff kriegen, sonst wirst du eine Schar von Kindern großziehen, die genauso sind." Lola reagierte laut Kellys Erzählung mit Humor und konterte entgeistert: "Dad, es ist halb sieben morgens. Du redest mit mir über meine Kinder?"

Im Verlauf des Gesprächs erinnerte Kelly daran, dass die Musikerin früher als echtes Ordnungswunder galt. In ihrer Jugend wurde sie bei einem Ferienlager mehrfach als sauberste Teilnehmerin ausgezeichnet. Heute lebt Lola in London und war nur für einen kurzen Heimatstopp in den USA. Kelly und Mark ziehen gemeinsam drei Kinder groß, und die Familie gewährt dem Publikum in der Morgensendung immer wieder kleine Einblicke in ihren Alltag – diesmal eben in eine sehr alltägliche Aufräumfrage zwischen Eltern und erwachsener Tochter.

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Mai 2025

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Instagram / kellyripa Lauren Travaglione, Kelly Ripa, Lola Consuelos und Mark Consuelos

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Getty Images Kelly Ripa und ihr Mann Mark Consuelos im Juni 2019