Anita Latifi & Mann wollen im Sommerhaus über Leichen gehen

Kuschelkurs? Von wegen! Anita Latifi (30) und ihr Ehemann Fabrice machen schon lange vor dem eigentlichen Einzug ins Sommerhaus der Stars eine Ansage, die es in sich hat. Im offiziellen Podcast zur Show stellte das ehrgeizige Paar unmissverständlich klar, dass der Sieg für sie an erster Stelle steht. Auf die Frage, ob sie für den Gewinn sogar "über Leichen gehen" würden, antworten beide laut RTL ohne zu zögern mit einem entschlossenen "Ja, auf jeden Fall!". Neue beste Freunde wollen Anita und Fabrice im Sommerhaus jedenfalls nicht finden.

Damit nicht genug: Anita machte gegenüber den anderen Bewohnern eine mehr als deutliche Kampfansage. "Wer sind die? Das sind nicht meine Freunde. Mit denen habe ich nichts zu tun", stellte sie klar und ergänzte: "Ich würde Leute da drin verkaufen!" Trotz der harten Worte wollen die beiden aber keineswegs komplett planlos vorgehen. Fabrice gibt offen zu, dass man anfangs strategisch mit den anderen Paaren "cool sein muss", um Verbündete zu finden. Das Konzept des Ehepaars lautet also ganz offensichtlich: Erst nett lächeln, die Konkurrenz in Sicherheit wiegen und dann im passenden Moment eiskalt hintenrum zuschlagen.

Mit diesem unberechenbaren Duo zieht garantiert eine gewaltige Menge Zündstoff und Drama in das berühmt-berüchtigte Haus ein. Die anderen Promis sollten sich also jetzt schon warm anziehen, denn dieses Paar ist absolut nicht zum Spaß da. Ob ihr eiskalter Plan am Ende wirklich aufgeht oder ihnen die riskante Taktik schon bei der ersten Nominierung komplett um die Ohren fliegt, zeigt sich ab dem Spätsommer im Free-TV bei RTL und natürlich wie gewohnt schon vorab im Stream auf RTL+.

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RTL / Anne Werner Rapperin Anita Latifiv und Ehemann Fabrice ziehen 2026 in "Das Sommerhaus der Stars" ein

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Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Rapperin

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Instagram / anitalatifi Anita Latifi und Fabrice im Mai 2025