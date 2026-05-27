David Odonkor wird bei Erinnerung an die WM 2006 emotional

Fast 20 Jahre nach dem deutschen "Sommermärchen" bringt eine neue ZDF-Doku die Erinnerungen an die Heim-WM 2006 zurück – und sorgt bei einem der Protagonisten für Tränen. In "Mission Sommermärchen – Deutschlands Weg zur WM 2006" blickt David Odonkor (42) auf jenes Turnier zurück, das ihn schlagartig bekannt machte. Beim Gedanken an seine legendäre Torvorlage kämpft der ehemalige Fußballprofi sichtlich mit den Gefühlen. "Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll", sagt er in der Doku und ergänzt: "Da bekommt man heute noch Gänsehaut, das ist wirklich einmalig gewesen." Die Produktion ist bereits jetzt in der ZDF-Mediathek abrufbar und läuft am 30. Mai im ZDF.

Die besagte Szene, an die sich David erinnert, spielte sich im zweiten Gruppenspiel gegen Polen ab. Die Partie stand in der Nachspielzeit noch 0:0, als der kurz zuvor eingewechselte Odonkor den Ball auf der rechten Seite bekam und ihn scharf in die Mitte spielte. Oliver Neuville drückte die Hereingabe grätschend über die Linie – 1:0 in letzter Minute. Für den damaligen Mitspieler Tim Borowski war dieser Treffer entscheidend für den weiteren Turnierverlauf, "auch für die Euphorie im Land". Lukas Podolski (40) erinnert sich in der Doku ebenfalls: "Das hat uns damals so diesen Schub gegeben. Wir wussten, wir können alles packen."

Dass David überhaupt dabei war, hatte damals für Aufsehen gesorgt: Bundestrainer Jürgen Klinsmann (61) nominierte ihn als letzten Mann im Kader, obwohl der Rechtsaußen von Borussia Dortmund zuvor noch kein Länderspiel bestritten hatte. Sportjournalist Uli Köhler berichtet in der Doku: "Das eigene Fernsehteam des DFB wusste nicht, wer die Nummer 23 wird. Das war streng geheim." Nach der WM 2006, bei der Deutschland am Ende den dritten Platz belegte, verliefen Davids weitere Profijahre deutlich ruhiger – anhaltende Verletzungsprobleme verhinderten weitere Höhepunkte. Später wechselte er ins Reality-TV: 2015 gewann er Promi Big Brother, 2024 nahm er am Dschungelcamp teil und belegte dort den neunten Platz.

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Instagram / david.odonkor David Odonkor im Juni 2024

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Getty Images Lukas Podolski, Fußballer

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RTL / Stefan Thoyah David Odonkor, Dschungelcamp-Kandidat 2024