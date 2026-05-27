König Charles am Werk: Diese Kuchenpanne sorgt für Gelächter

Beim Besuch des Warehouse Community Centre in Newtownards in Nordirland bewies König Charles III. (77) zuletzt Humor, als ihm beim Kuchenanschneiden ein kleines Missgeschick passierte. Gemeinsam mit seiner Frau, Königin Camilla (78), versuchte er, ein Stück des Kuchens zu servieren – doch der Teller darunter rutschte immer wieder weg, und das Gebäckstück drohte beinahe vom Tisch zu fallen. Als ein Zuschauer scherzhaft anmerkte, das etwas chaotisch wirkende Stück könnte man doch auf Crackern servieren, konterte Charles lachend: "Das ist dann wohl Ihr Mittagessen!" Anschließend warf er noch einen Blick auf den bunt verzierten Kuchen und stellte fest: "Er sieht wirklich sehr gut aus."

Bevor das royale Paar zum Kuchenanschneiden schritt, hatte Charles selbst in der Küche mitgeholfen und einen glutenfreien Schokoladenkuchen angerührt. Küchenchefin Dawn Stewart stand ihm dabei mit Rat und Tat zur Seite und zeigte sich hinterher begeistert: "Er hat das wirklich gut zusammengerührt. Ich war wirklich beeindruckt." Operations-Managerin Megan Weimann freute sich über den royalen Einsatz: "Der König hat freundlicherweise zugestimmt, einen Schokoladenkuchen für uns zu machen. Das war großartig. Das wird unser VIP-Dessert morgen sein." Das Warehouse Community Centre ist eine ehemalige Kneipe, die heute als gemeinnützige Einrichtung kostenlose Mahlzeiten und Lebensmittel für Bedürftige bereitstellt – unter anderem mit Lebensmitteln, die andernfalls bei Supermärkten entsorgt worden wären.

Der dreitägige Besuch in Nordirland war eine Überraschungsvisite, bei der zahlreiche Termine das kulturelle Erbe der Region in den Vordergrund stellten. Im Anschluss zog sich Charles zu einem privaten Aufenthalt auf sein Landgut in Sandringham in Norfolk zurück, um nach den Feiertagen wieder zu Kräften zu kommen. Dort befindet sich auch das Wood Farm Cottage, in dem sein Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66) vorübergehend untergebracht ist, nachdem dieser die Royal Lodge in Windsor verlassen hatte. Einem Bericht des Magazins Hello! zufolge stattete Charles seinem Bruder dabei jedoch keinen Besuch ab. Seit Andrews Verhaftung im Februar hat der König Abstand zu ihm gehalten.

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Getty Images König Charles III. bei einem Besuch mit Königin Camilla im Community-Hub The Warehouse in Newtownards

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Getty Images Ein Mann lächelt während eines Besuchs bei Oxford PV in Oxford

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Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025