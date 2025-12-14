Birgit Schrowange über ihren Neuanfang in München

Birgit Schrowange (67) hat sich mit 67 Jahren für einen großen Schritt entschieden und einen Neuanfang in München gewagt. Mit ihrem Ehemann Frank Spothelfer, den sie im Juli 2023 auf einem Kreuzfahrtschiff geheiratet hatte, hat die Moderatorin die rheinische Domstadt Köln verlassen. "Es war eigentlich der Wunsch meines Mannes", gestand sie im Gespräch mit der Abendzeitung. Frank hat dort studiert und pflegt eine besondere Verbindung zu der Stadt. Während er sich in München heimisch fühlt, muss sich die ehemalige Moderatorin erst an ihr neues Zuhause gewöhnen.

Die beiden, die mittlerweile nicht mehr beruflich aktiv sind, nutzen ihre Zeit, um München gemeinsam zu entdecken. Obwohl sie noch "mit einem Bein" in Köln lebe, wie sie verriet, schätzt sie den hohen Freizeitwert der Stadt, die Nähe zu Italien und den Alpen sowie die Freundlichkeit der Münchner. "Man hatte mich gewarnt, dass hier zum Teil ein grantiger Ton herrschen könne. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen", so Birgit. Das Paar plant außerdem, zwischen München und Mallorca zu pendeln, wo sie ebenfalls eine Wohnung besitzen.

Birgit hatte sich 2019 dazu entschieden, sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um mehr Zeit für persönliche Dinge zu haben. Nur ein kurzes TV-Comeback im Jahr 2022 unterbrach diese Entscheidung, doch nach zwei Folgen von "Birgits starke Frauen" wurde die Sendung eingestellt. Die Moderatorin zeigte sich im Rückblick zufrieden mit ihrer Karriere und erklärte: "Aber jetzt ist dieses Kapitel für mich beendet."

Getty Images Birgit Schrowange, TV-Moderatorin

Getty Images Birgit Schrowange und Frank Spothelfer im November 2018

Instagram / birgit.schrowange Birgit Schrowange und Frank Spothelfer, Ehepartner