Laura Papendick verrät das Geschlecht ihres zweiten Kindes

Laura Papendick (37) teilt die freudige Nachricht mit ihren Fans: Die RTL-Moderatorin erwartet im Sommer ihr zweites Kind – und es wird wieder ein Junge. Auf Instagram veröffentlichte Laura jetzt ein liebevoll inszeniertes Video, in dem sie gemeinsam mit ihrem Partner Alexander Hindersmann (37) und ihrem kleinen Sohn das Babygeschlecht enthüllt. Unter den übereinandergelegten Händen der kleinen Familie kommt am Ende eine Holztafel zum Vorschein, auf der in blauen Buchstaben steht: "Es ist ein Junge." Damit ist klar: Die Sportjournalistin und der Realitystar dürfen sich auf einen weiteren Sohn freuen.

Schon im Februar hatte der Sender öffentlich gemacht, dass Laura erneut schwanger ist. In einer damaligen Mitteilung schwärmte die TV-Moderatorin davon, wie dankbar sie für diese erneute Schwangerschaft sei und dass sie die besondere Zeit ganz bewusst erlebe. Kurz darauf ließ sie auch ihre Follower an dem Glück teilhaben und veröffentlichte ein Video, in dem sie mit Alexander und ihrem Sohn zu sehen ist und eine Zeitung mit der Schlagzeile "Baby #2 coming soon" in die Kamera hält. Seit 2021 moderiert Laura bei RTL vor allem Fußball und Formel 1 und hat sich dort eine treue Fangemeinde aufgebaut, die ihren Babybauch in den vergangenen Monaten immer wieder in Storys und Clips bewundern konnte.

Für Laura und Alexander ist es bereits das zweite gemeinsame Kind. Ihr erster Sohn kam im Juni 2023 zur Welt und steht nun im Mittelpunkt der süßen Gender-Reveal-Aufnahme, in der die drei als eingeschworenes Team auftreten. Auch in früheren Pärchenposts zeigte sich, wie eng die Verbindung der beiden TV-Bekanntheiten ist. Als die Beziehung im Sommer 2022 öffentlich wurde, hatte Alexander auf Instagram festgehalten, wie sehr die gemeinsame Zeit sie zusammengeschweißt habe und wie stolz er auf ihre Partnerschaft sei.

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Instagram / laurapapendick Laura Papendick, Mai 2026

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Instagram / laurapapendick Laura Papendick verrät das Geschlecht ihres zweiten Babys, Mai 2026

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Instagram / laurapapendick Alexander Hindersmann und Laura Papendick