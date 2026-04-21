Donald Trump Jr. und Bettina feiern pompöse Brautparty

Donald Trump Jr. (48) und seine Verlobte Bettina Anderson sind offenbar auf der Zielgeraden zur Hochzeit. Wie Page Six aus gut informierten Kreisen erfahren hat, soll die Trauung innerhalb der nächsten Monate stattfinden. Gefeiert wurde das bevorstehende Ereignis bereits vergangenes Wochenende mit einer pompösen Brautparty in Mar-a-Lago – und das stilvoll unter dem Motto "Verzauberter Garten". Rund 85 Gäste kamen dafür im Hauptballsaal zusammen, darunter Ivanka Trump (44), Lara Trump (43), Tiffany Trump (32) sowie Marla Maples (62). Auch Kai (18), Donalds Tochter aus der Ehe mit Vanessa Trump (48), ließ sich blicken. Gastgeberinnen des Events waren die Palm-Beach-Socialites Yaz Hernandez, Amy Phelan und Audrey Gruss.

Neben Freundinnen wie Daphne Oz und Dina Powell McCormick gehörte auch Amy Baier, Ehefrau von Bret Baier, zur Runde. Usha Vance, die Frau von Vizepräsident JD Vance, ließ hingegen absagen. Don Jr. erschien mit einem Rosenstrauß und hielt eine persönliche Ansprache. "Ich kann es kaum erwarten, den Rest meines Lebens mit Bettina zu verbringen", zitiert Page Six den Unternehmer. "Sie ist klug, liebevoll und fürsorglich." Bettina selbst soll bei der Feier sichtlich gerührt gewesen sein und sich bei ihren Gästen bedankt haben. Als Erinnerung an den besonderen Anlass erhielten die Gäste monogrammierte Geschenktüten mit Hautpflegeprodukten, einem Kaschmirpullover und einem Regenschirm.

Don Jr. hatte Bettina am 13. Dezember letzten Jahres an ihrem Geburtstag in Camp David einen Heiratsantrag gemacht. Für ihn wäre es die zweite Ehe – er war von 2005 bis 2018 mit Vanessa, die mittlerweile mit dem Sportler Tiger Woods (50) liiert ist, verheiratet, mit der er fünf Kinder hat. Für Bettina hingegen wäre es die erste Ehe. Sie war zuvor mit dem Kaugummierben Beau Wrigley verlobt. Was den Hochzeitsort betrifft, war laut Page Six ursprünglich das Weiße Haus als Schauplatz im Gespräch – das gilt mittlerweile jedoch als "äußerst unwahrscheinlich". Die Vorbereitungen laufen also weiter auf Hochtouren, wie eine Quelle im Gespräch mit dem Branchenblatt resümierte: "Die Einladungen sind noch nicht verschickt, aber sie bereiten alles gerade vor."

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Getty Images Donald Trump Jr. und Bettina Anderson, amfAR Palm Beach Gala 2025

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Getty Images Ivanka Trump, Dezember 2024

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Instagram / tigerwoods Tiger Woods und Vanessa Trump, März 2025

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