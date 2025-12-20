Antrag bestätigt: Donald Trump Jr. plaudert über Verlobung

Donald Trump Jr. (47) hat in Palm Beach verraten, wie er seiner Verlobten Bettina Anderson die Frage aller Fragen gestellt hat – und dabei offenbar ganz schön ins Schwitzen kam. Bei einer Überraschungs-Geburtstagsparty für Bettina in Florida erzählte der Unternehmer, dass er sie in einen festlich geschmückten Raum führte, in dem alles romantisch vorbereitet war, berichtet Us Weekly. Während er verzweifelt versuchte, sie mit Smalltalk abzulenken und den Ring unbemerkt aus seiner Manteltasche zu holen, habe Bettina ihn allerdings die ganze Zeit aufmerksam angesehen und ihm so den perfekten Moment fast unmöglich gemacht. Später, wenige Tage nach dem Antrag, verkündete das Paar seine Verlobung dann ganz offiziell bei einem Event im Weißen Haus – Seite an Seite mit Donalds Vater Donald Trump (79) und First Lady Melania Trump (55).

In einem bei Instagram geteilten Video von Freunden dankte Donald bei der Feier im Weißen Haus seiner Verlobten vor den versammelten Gästen: Er sei dankbar "für dieses eine Wort – Ja", erklärte er und nannte die Verlobung einen "großen Gewinn zum Jahresende". Bettina ergriff daraufhin selbst das Mikrofon und wandte sich direkt an den damaligen Präsidenten: "Wow, was für ein Privileg, hier im Weißen Haus zu sein, Mr. President. Vielen Dank für diese unglaubliche Party", sagte sie laut dem Magazin Us Weekly und legte gleich noch ein Kompliment für Melania nach: "Und an unsere First Lady, diese Dekorationen … oder? Sie sind unglaublich." Für sie sei es "das unvergesslichste Wochenende" ihres Lebens, schwärmte die künftige Braut weiter, denn sie dürfe "die Liebe ihres Lebens heiraten" und fühle sich "wie das glücklichste Mädchen der Welt".

Donald und Bettina wurden erstmals Ende 2024 als Paar öffentlich wahrgenommen und zeigten sich im Februar gemeinsam bei einer Pre-Super-Bowl-Party auf dem roten Teppich. Freunde beschrieben Bettina gegenüber Us Weekly als eher schüchtern, aber witzig, während Donald an ihr schätzt, dass sie ihm Raum für Gespräche mit seinen Kumpels lässt und sich dennoch selbstbewusst in Gesellschaft bewegt. Aus seinem Privatleben bringt Donald bereits viel Familienerfahrung mit: Mit seiner Ex-Frau Vanessa Trump hat er fünf Kinder, mit denen er laut Insidern liebevoll umgeht – ein Punkt, der Bettina besonders beeindruckt haben soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump Jr. und Bettina Anderson, amfAR Palm Beach Gala 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald, Melania, Barron, Ivanka, Eric und Donald Trump Jr. im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Bettina Anderson mit Donald Trump Jr., Oktober 2025

Anzeige