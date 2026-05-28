Brutale Attacke machte Katherine Parkinson bewusstlos

Katherine Parkinson hat sich erstmals öffentlich über einen brutalen Angriff geäußert, der sie zu Beginn ihrer Karriere bewusstlos und mit gebrochener Nase im Krankenhaus zurückließ. Die Schauspielerin, die zuletzt in der Erfolgsserie "Rivals" zu sehen war, schilderte im Podcast "How To Fail" nun, was ihr damals passierte: Sie war nach einer Theatervorstellung mit einer Kollegin unterwegs, als ein Mann mit einer Gewaltvorgeschichte die Kollegin anging. "Ein Typ, der sowas schon früher gemacht hatte, geriet mit dieser Kollegin von mir in einen Streit", erinnert sich Katherine. "Ich sagte 'Lass sie in Ruhe' und er schlug mich k.o. und brach mir die Nase." Der Täter wurde demnach noch vor Ort festgenommen und wegen Körperverletzung verurteilt.

Besonders belastend war für die Britin, was danach im Krankenhaus geschah: Statt Mitgefühl zu erfahren, wurde ihr das Gefühl gegeben, selbst schuld an dem Überfall zu sein. "Ich erinnere mich, dass jemand zu mir sagte: 'Was haben Sie sich dabei gedacht?' Es war das Gefühl, dass ich es selbst provoziert hatte", so Katherine. Unterstützung aus der Theaterbranche blieb aus: "Es gab keine Beratung, keine wirkliche Fürsorge. Es war den Leuten irgendwie peinlich." Trotz allem stand die Schauspielerin nur eine Woche später mit einer Augenklappe wieder auf einer Bühne in einer anderen Stadt – und hielt die Blicke der Menschen aus, die angesichts ihres verletzten Gesichts urteilten. Inzwischen hat sie ihr zweites Bafta gewonnen – für ihre Rolle in der BBC-Comedyserie "Here We Go".

Der Angriff hinterließ bei Katherine bis heute Spuren, vor allem als Mutter. "Ich bin wirklich neurotisch, wenn es darum geht, dass meine Töchter irgendwo allein langgehen", gab sie zu. Mit 48 Jahren versuche sie nun, sich selbst mehr Verständnis entgegenzubringen. "Deine Erfahrungen prägen, wer du bist. Ein buchstäblicher Schlag ins Gesicht verändert dich. Ich glaube, es ist gut, einfach darüber zu reden", sagte sie. Katherine ist seit Jahren mit dem Schauspieler Harry Peacock verheiratet und wird demnächst in der neuen HBO-Serie über Harry Potter als Molly Weasley zu sehen sein.

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Getty Images Katherine Parkinson bei den Bafta Television Awards 2025

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Getty Images Katherine Parkinson bei der Martini World Premiere Party in London, 23. März 2009

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Getty Images Harry Peacock und Katherine Parkinson bei den RTS Programme Awards 2026 in London

Was sagt ihr zum Umgang im Krankenhaus und in der Theaterbranche nach dem Angriff? Geht gar nicht – Victim Blaming darf keinen Platz haben! Schwer zu beurteilen, ohne alle Hintergründe zu kennen. Ergebnis anzeigen