Dreiste Zwischenfälle am Set der "Harry Potter"-Serie

Am Set der neuen HBO-Serie "Harry Potter" häufen sich offenbar die Diebstähle. Wie The Sun berichtet, sollen auf dem Filmgelände in Leavesden, Hertfordshire, zahlreiche Requisiten verschwunden sein – darunter Kürbisse, Zauberbücher, Zauberstäbe und Attrappen von Speisen. Das Kamerapersonal entdeckte den Verlust demnach im Rahmen einer Halloween-Festszene, die in der großen Halle von Hogwarts gedreht wurde. Eine Quelle verriet gegenüber The Sun: "Man könnte leicht die Dutzenden von Nebendarstellern am Set verdächtigen, aber in Wahrheit weiß niemand, wer verantwortlich ist." Wer dabei erwischt werde, "wird bestraft und entlassen", so die Quelle weiter. Die Produktionsverantwortlichen haben nun reagiert und drastische Maßnahmen ergriffen, um weiteren Diebstählen vorzubeugen.

In den Pausenräumen des Sets hängen nun Plakate mit einer klaren Botschaft: "Die Requisiten dieser Produktion wurden mit Mikrochips versehen." Unter einem Bild eines markierten Besenstiels heißt es weiter: "Zu Inventur- und Sicherheitszwecken werden die Requisiten täglich erfasst und ihre Bewegung protokolliert. Falls Sie ein Requisit vom Set oder aus seinem vorgesehenen Bereich entfernen müssen, holen Sie bitte vorher die Genehmigung der Requisitenabteilung ein." Zusätzlich will die Produktionsleitung nach eigenen Angaben eBay durchforsten, um sicherzustellen, dass gestohlene Objekte nicht dort zum Kauf angeboten werden.

Die aufwendige Produktion basiert – wie seinerzeit die Filmreihe mit Daniel Radcliffe (36) in der Hauptrolle – auf den Büchern von J.K. Rowling (60). Jede Staffel setzt dabei einen der Bände um, die erste Staffel umfasst acht Folgen. Bereits vor dem Start der Serie hat HBO eine zweite Staffel offiziell bestätigt, die auf dem zweiten Buch "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" basieren soll. Den jungen Harry spielt in der Neuverfilmung Dominic McLaughlin, der die Rolle in einem riesigen Casting ergatterte, bei dem rund 32.000 Kinder vorsprachen. Die erste Staffel soll zu Weihnachten 2026 auf HBO Max anlaufen.

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Warner Bros. Discovery Dominic McLaughlin als Harry Potter

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Getty Images Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout bei der HBO Max UK and Ireland Launch-Party in der Queen Elizabeth Hall

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REX FEATURES LTD. Rupert Grint, J.K. Rowling, Daniel Radcliffe und Emma Watson 2001 bei der "Harry Potter"-Premiere

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