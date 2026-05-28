Chris Noth versteigert "Sex and the City"-Kultanzug bei Gala

Hollywood-Glamour am Rhein: In Düsseldorf wird bald niemand Geringeres als Chris Noth (71) erwartet. Der Sex and the City-Star reist zur zweiten Umbrella-Gala von Beauty-Doc Afschin Fatemi in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt – und hat ein echtes Serienrelikt im Gepäck. Wie RTL berichtet, bringt der Schauspieler einen Gucci-Anzug mit, den er als Mr. Big in der ersten und zweiten Staffel der ikonischen Serie trug. Das Kultstück soll auf der Bühne versteigert werden. Der Erlös geht an die Umbrella Foundation, die weltweit Menschen in Not unterstützt. "Ich freue mich sehr, dass Dr. Fatemi mich zu seiner besonderen Charity-Gala nach Düsseldorf eingeladen hat", erklärte Chris vorab und betonte, wie sehr er sich auf das Event und die Gäste freue.

Für den guten Zweck gibt Chris den ikonischen Anzug gern aus der Hand: "Ich hoffe, dass er viel Geld einbringt", erklärte der SATC-Star im Interview. Die Idee für den Auftritt kam laut dem Veranstalter über einen gemeinsamen Kontakt zustande. Nach dem großen Zuspruch bei der Premiere der Umbrella-Gala, zu der im Vorjahr unter anderem Liz Hurley (60) anreiste, soll nun auch die zweite Ausgabe ein Glanzpunkt werden. Für die geladenen Gäste bedeutet das einen Abend, an dem sie echten Hollywood-Flair erleben können und Zeuge werden, wie ein kultiges Serienrelikt unter den Hammer kommt – zugunsten derer, die Hilfe dringend benötigen.

Chris ist für Fans untrennbar mit seiner Rolle als Mr. Big verbunden – dem eleganten On-off-Gegenpol zu Carrie Bradshaw in "Sex and the City". Der smarte Business-Look gehörte stets zu seinem Markenzeichen, weshalb gerade ein original getragener Gucci-Anzug für viele Erinnerungen an die frühen TV-Jahre steht. Abseits des roten Teppichs sorgte der Schauspieler zuletzt in den USA bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung mit deutlichen Worten über seine frühere Kollegin Sarah Jessica Parker (61) und das Reboot And Just Like That für Aufmerksamkeit. Dabei ließ er erkennen, dass seine Zeit in dem Serienuniversum für ihn abgeschlossen ist. In Düsseldorf nutzt er seine ikonische Rolle nun jedoch noch einmal, um durch seine Präsenz und die Versteigerung des SATC-Kultanzugs Aufmerksamkeit auf Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu lenken. Es wird mit Spannung erwartet, welchen Erlös das Serienrelikt einspielen wird.

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Getty Images Chris Noth im August 2016

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Getty Images Chris Noth und Sarah Jessica Parker in "Sex and the City", 1999

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Getty Images Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Chris Noth, Kim Cattrall und Cynthia Nixon