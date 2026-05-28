Melissa Gilberts verrückte "Unsere kleine Farm"-Entdeckung

Melissa Gilbert (62), die als Kinddarstellerin mit der Kultserie "Unsere kleine Farm" weltberühmt wurde, hat bei der Erforschung ihrer Herkunft eine verblüffende Entdeckung gemacht. Auf Instagram enthüllte die Schauspielerin, dass der zweite Vorname ihres leiblichen Vaters David Darlington ausgerechnet Manly lautet – genau der Spitzname, den ihre Serienfigur Laura Ingalls ihrem Ehemann Almanzo Wilder in der Kult-Show gab. "Ich war schon älter, als ich herausfand, dass der zweite Vorname meines leiblichen Vaters David Darlington... Manly ist!", schrieb sie in dem Post. Die Koinzidenz ließ sie offenbar nicht los, weshalb sie die Entdeckung mit ihren Followern teilen wollte.

Doch damit nicht genug: Auch eine weitere erstaunliche Übereinstimmung kam bei den Nachforschungen ans Licht. Melissa erfuhr, dass ihre leibliche Mutter Frances Wood am 26. April 1935 zur Welt kam – also exakt ein Jahr vor dem Geburtstag ihrer Adoptivmutter Barbara Gilbert-Cowan, die am 26. April 1936 geboren wurde. Für die Recherchen bedankte sie sich bei ihrer Fünftcousine Harlee Scott, die ihr als Ahnungsforscherin geholfen habe. In dem Beitrag gab Melissa auch bekannt, dass sie die Kommentarfunktion unter dem Post wieder aktiviert hat, in der Hoffnung, weitere leibliche Verwandte ausfindig zu machen: "Ich weiß, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die ähnliche Geschichten und Erfahrungen gemacht haben."

Melissa wurde als Kind adoptiert und wuchs nicht bei ihren leiblichen Eltern auf. Ihre leibliche Mutter starb, bevor die Schauspielerin die Möglichkeit hatte, sie kennenzulernen. Den Kontakt zu ihrem leiblichen Vater stellte sie jedoch später her. Vor zwei Wochen hatte Melissa zudem für Schlagzeilen gesorgt, weil sie nach vier Monaten Funkstille auf Instagram zurückkehrte. Am 13. Mai schrieb sie zu einem Foto von zwei gehäkelten Puppen, die sie und ihre Geschäftspartnerin Nicole Haase darstellen: "Das stimmt. Ich bin zurück. Bis Freitag! xo, MGB." Dazu kündigte sie ein Instagram-Liveevent für ihren Lifestylekanal Modern Prairie an. Später erklärte sie auch: "Ich habe mich für eine kleine Weile zurückgezogen, um mich auf meine Familie zu konzentrieren."

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IMAGO / Everett Collection Melissa Sue Anderson, Karen Grassle, Melissa Gilbert, Michael Landon und Lindsay Sidney Greenbush

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Getty Images Melissa Gilbert, Juni 2023

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Instagram / melissagilbertofficial Melissa Gilbert macht im Mai 2026 Werbung für das Modern Prairie-Event

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