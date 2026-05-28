Erste Exit-Nominierung eskaliert bei "Prominent getrennt"

Bei der Kuppelshow Prominent getrennt hat die erste Exit-Nominierung für reichlich Drama gesorgt. Als erstes Paar trat Vanessa Brahimi zusammen mit ihrem Partner Richard vor die Gruppe und machte dabei klar, wen sie loswerden möchte: Yasin (35) und Samira (29). "Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr heute geht", ließ sie die beiden unmissverständlich wissen. Samira ließ das nicht auf sich sitzen und konterte scharf: "Es ist krass, dass du da vorne plötzlich so Eier hast, aber nie auf einen zukommst." Vanessa Brahimi war damit jedoch nicht die Einzige, die gegen Yasin und Samira stimmte – letztendlich nominierten sechs von acht Paaren das Duo für den Exit.

Auch Aleks und Vanessa Nwattu (26) votierten gegen Yasin und Samira. Aleks begründete die Wahl mit den Worten: "Es kann nur einen Alpha-Mann geben, zwei sind einer zu viel." Das ließ Yasin nicht kalt. Er bezichtigte Aleks des Verrats, da dieser ihm angeblich versprochen hatte, ihn nicht zu wählen: "Du bist ein dreckiger Verräter." Die beiden gerieten in einen heftigen Streit, aus dem Aleks schließlich mit dem Fazit herausging: "Große Fresse, nichts dahinter." Für besonders viel Zündstoff sorgte außerdem Gök, der Vanessa Brahimi als "Fame Bitch" bezeichnete. Sie warf ihm daraufhin Slutshaming vor und wollte wissen: "Was hat das für eine Relevanz?" Danach brach sie in Tränen aus. Letztlich nominierte Gök dann aber Tanina und Fabian. Yasin und Samira selbst stimmten ebenfalls gegen Tanina und Fabian, sodass am Ende ein Duell zwischen den beiden Paaren entschieden werden muss, wer die Villa verlassen muss. Das Ergebnis erfahren die Zuschauer allerdings erst in der nächsten Folge.

"Prominent getrennt" ist ein Realityformat auf RTL, bei dem Ex-Paare gemeinsam in einer Villa leben und verschiedene Challenges meistern müssen. Die Besonderheit: Die ehemaligen Partner müssen trotz ihrer Trennung als Team funktionieren – eine Herausforderung, die regelmäßig für Reibungspunkte und emotionale Ausbrüche sorgt.

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RTL / Africa Vumazonke Yasin Cilingir und Samira Cilingir, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL / Africa Vumazonke Richard Sternberg und Vanessa Brahimi, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Gök Göker und Rebecca Ries bei "Prominent getrennt"