Prinzessin Leonor nimmt erstmals an Militärgroßereignis teil

Für Prinzessin Leonor von Spanien (20) steht am Samstag, den 30. Mai, eine besondere Premiere an: Die 20-jährige Kronprinzessin wird erstmals am "Tag der Streitkräfte" teilnehmen – dem bedeutendsten Militärtermin des Landes. Wie das spanische Königshaus laut Medienberichten von El Mundo bestätigt hat, wird sie in Vigo gemeinsam mit ihren Eltern, König Felipe (58) und Königin Letizia (53), bei einer großen Land- und Luftparade dabei sein. Im Anschluss an die Zeremonie ist ein Empfang geplant, bei dem Leonor die Gelegenheit haben wird, Vorgesetzte aus allen Teilstreitkräften persönlich zu treffen.

Die Kronprinzessin befindet sich aktuell im dritten und letzten Jahr ihrer Offiziersausbildung an der Luft- und Raumfahrtakademie in San Javier in Murcia. Bis Juli soll die dreijährige Ausbildung abgeschlossen sein, die sie nacheinander an der Heeresakademie in Saragossa, der Marineschule in Marín und schließlich der Luftwaffenakademie absolviert hat. Dass sie in diesem Jahr zum ersten Mal beim "Tag der Streitkräfte" dabei ist, liegt unter anderem daran, dass sie sich im vergangenen Jahr zu dieser Zeit auf dem Schulschiff Juan Sebastián Elcano befand. Mit dem Abschluss ihrer militärischen Ausbildung im Sommer ist ein weiterer wichtiger Abschnitt ihrer Vorbereitung auf das Königinnenamt beendet. Danach soll sie im Herbst 2027 ein Studium der Politikwissenschaften an der Universität Carlos III. in Madrid aufnehmen. Das Studium soll vier Jahre dauern und am Campus Getafe stattfinden.

Parallel zum Studium werde Leonor dann ihren royalen Verpflichtungen als Thronfolgerin nachkommen, "so wie sie es bereits während der Gymnasialzeit und der drei Jahre an den Militärakademien getan hat", heißt es in einem offiziellen Statement.

Ihre militärische Laufbahn gehört fest zum Werdegang der zukünftigen Königin Spaniens. Zuletzt hatte Leonor mit einem Auftritt an Bord eines Eurofighter-Kampfjets und praktischen Flugstunden in einem F-5-Trainingsjet auf sich aufmerksam gemacht. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen probte sie die Sicherung des Luftraums. Im kommenden Jahr wird die Prinzessin dann zur Leutnantin ernannt. Ihre jüngere Schwester, Prinzessin Sofía (19), verfolgt hingegen einen anderen Weg: Sie hat keine militärische Ausbildung absolviert und wird entsprechend auch nicht beim "Tag der Streitkräfte" anwesend sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Leonor, Tochter von König Felipe und Königin Letizia

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Leonor und König Felipe VI. beim Dia de la Hispanidad in Madrid

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Leonor absolviert ihren ersten Ausbildungsflug im F-5 bei Ala 23 auf der Basis Los Llanos, Albacete, am 5. Mai 2026