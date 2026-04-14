Schwarze Liste: Désirée Nick rechnet mit Reality-Kollegen ab

Désirée Nick (69) hat im Rahmen eines Interviews zum Start ihrer neuen Show "Die Realitystar Academy" kein Blatt vor den Mund genommen und ordentlich mit einigen ihrer Reality-Kollegen abgerechnet. Die Schauspielerin und Entertainerin verriet gegenüber Promiflash, dass ihre schwarze Liste – also jene, mit denen sie nicht mehr zusammenarbeiten möchte – durchaus lang ist. Als einzige Ausnahme unter den Realitystars, die ihr auf Instagram tatsächlich folgen, nannte sie dabei eine Person beim Namen: "Ich habe in den vielen Feeds und Storys nur einen einzigen prominenten Namen gelesen: Raffa's Plastic Life", resümierte Désirée. "Alle anderen selbsternannten Ikonen schaffen es nicht mal, mir zu folgen" – und das, obwohl sie die Szene mit ihren beiden Podcasts prägen würde.

Besonders pikant: Ausgerechnet jene, die sie ihrer Meinung nach kopiert haben, gehören zu den Entfolgern. "Ausgerechnet jene, die mich bis zum Erbrechen kopiert und schlecht nachgeäfft haben, sind mir entfolgt", erklärte sie und ergänzte: "Da weiß man doch, welches Stündlein geschlagen hat, wenngleich es auch nicht mehr als ein Dutzend Leute sind." Generell hält sie viele Realitystars für keine guten Vorbilder – besonders der fehlende Humor stört sie dabei: "Am allertragischsten aber ist, dass der Humor verloren gegangen ist, ja, total humorlose Teilnehmer nicht nur Formate gewinnen, sondern auch moderieren dürfen. Die Namen kennt jeder." Gleichzeitig betonte sie, welche Art von Talenten sie sich wünscht: Menschen mit kreativen Fähigkeiten, künstlerischer Ausbildung oder einer echten Geschichte, "die in vielen Farben schillern" und nicht bloß von ihrem Privatleben leben.

Die Kommentare fallen mitten in den Start ihrer neuen Show "Die Realitystar Academy", die ab dem 16. April auf Joyn zu sehen ist. In dem Format schlüpft Désirée, die oft als "spitzeste Zunge Deutschlands" gehandelt wird, in die Rolle der strengen Direktorin und nimmt 18 angehende Realitystars unter ihre Fittiche. Zu ihren Assistenten und Dozenten zählen Reality-Urgesteine wie Kader Loth (53), Gigi Birofio (26) und die selbsternannte Queen Tara Tabitha (33). Am Ende des Formats winkt den Teilnehmern eine begehrte Wildcard für Forsthaus Rampensau Germany.

Anzeige Anzeige

Imago Désirée Nick zu Gast in der NDR Talk Show

Anzeige Anzeige

Amazon Prime Video Raffa's Plastic Life, "The 50"-Star

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck In ihrer neuen Show setzt Désirée Nick auf Luigi Birofio als Assistenten.