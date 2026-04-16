Désirée Nick ehrlich: Hat sie schon mal eine TV-Show bereut?

Kurz vor dem Start ihrer neuen Show "Die Realitystar Academy" hat Désirée Nick (69) im Promiflash-Interview einen ehrlichen Blick auf ihre TV-Vergangenheit geworfen. Auf die Frage, ob sie je einen Auftritt bereut habe, kontert sie trocken: "Niemals, jede Form der Sendezeit ist Gold wert." Für sie ist Fernsehen nicht nur ein Job, sondern eine Berufung. "Ich bin ja eine Frau mit einer Mission: Ich beschenke den Zuschauer", erklärt sie weiter. Désirée denkt Entertainment konsequent vom Publikum aus – kalkuliert, pointiert und stets mit dem Anspruch, fest zur eigenen Meinung zu stehen, statt sich im Nachhinein zu rechtfertigen oder zu relativieren.

Diese Haltung bringt Désirée zwangsläufig auf Konfrontationskurs mit Teilen der Realitybranche. Besonders deutlich wird sie, wenn es um Kollegen geht, die nach Drehs juristisch gegen Produktionen vorgehen. Für die 69-Jährige ein Unding, das sie nicht unkommentiert lässt. Es sei schmerzhaft zu sehen, wie sich selbsternannte Diven im Nachgang beklagen. "Ich frage mich, warum diese Clowns nicht was Ordentliches lernen und für zwei Wochen Arbeit hohe Beträge einfordern? Das ist doch an Impertinenz nicht zu überbieten", schimpft Désirée gegenüber Promiflash. Ihre Botschaft ist klar: Wer sich auf das Spiel einlässt, sollte die Regeln kennen – und sie nicht erst im Nachhinein infrage stellen.

Mit der "Realitystar Academy", die am 16. April bei Joyn startet, will Désirée genau dieses Verständnis vermitteln. Nachwuchs-Realitystars werden hier nicht nur auf Kamera und Drama vorbereitet, sondern auch auf die Mechanismen des Genres. Erste Einblicke zeigen prominente Antreiber wie Gigi Birofio (26) und Tara Tabitha (33), dazu Prüfungen mit Ekel-Faktor und emotionale Grenzmomente. Doch während vor der Kamera Nähe und Eskalation kalkuliert sind, zieht Désirée privat eine harte Linie. Auf entsprechende Fragen reagiert sie kühl: "Haben Sie jemals erlebt, dass ich mein Privatleben ausschlachte oder gar mein Kind verkaufe?" Für sie bleibt klar: maximale Show – bei minimaler Preisgabe des eigenen Lebens.

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Getty Images Désirée Nick beim Fototermin zu "Bette und Joan" in der Komödie im Bayerischen Hof in München

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Joyn/Marc Rehbeck In ihrer neuen Show setzt Désirée Nick auf Luigi Birofio als Assistenten.

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Joyn/Marc Rehbeck Désirée Nick, Luigi Birofio und die "Die Realitystar Academy"-Schüler