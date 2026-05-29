Drama pur: Netflix startet Realityshow mit Nepo-Babys

Netflix bringt eine brandneue Realityshow namens "Calabasas Confidential" auf den Bildschirm. Diese verspricht, ordentlich Staub aufzuwirbeln: Im Mittelpunkt der Doku-Soap stehen junge Erwachsene, die in den luxuriösen Villenvierteln rund um Los Angeles aufgewachsen sind und nach dem College ihren Weg im Leben suchen. Mit von der Partie sind unter anderem Raine Michaels, Jodie Woods und Suede Brooks (25) sowie Alexie Olivo, Ben Favaedi, Dylan Wolf, Emma Medrano, Hercy Miller und Nicole Sahebi. Viele von ihnen sind entweder selbst als Influencer bekannt oder entstammen prominenten Familien.

Das Format verspricht alles, was das Reality-Herz begehrt: Alte Liebesgeschichten und vergangene Freundschaften flackern wieder auf und ungelöste Streitigkeiten brechen erneut aus. Außerdem kündigt Netflix neue Affären, überraschende Geheimnisse und jede Menge emotionale Eskalationen innerhalb der Gruppe an. Produziert wird die Doku-Soap von Spoke Studios, einer Tochtergesellschaft von Wheelhouse.

Jodie Woods ist die Tochter von Model und Unternehmerin Jordyn Woods (28), die wiederum als langjährige beste Freundin von Kylie Jenner (28) bekannt ist. Raine Michaels ist die Tochter von Rockstar Bret Michaels (63), der als Frontmann der Band Poison und durch seine eigene Realityshow "Rock of Love" bekannt wurde. Suede Brooks ist Tochter der Influencerin Summer Brooks und hat selbst bereits eine große Fangemeinde in den sozialen Medien aufgebaut. Die Show reiht sich damit in den wachsenden Trend von Formaten ein, die den Nachwuchs von Prominenten und Social-Media-Persönlichkeiten in den Fokus rücken.

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Netflix Der Cast von "Calabasas Confidential" auf Netflix

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Netflix Suede Brooks in "Calabasas Confidential"

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Netflix Jodie Woods in "Calabasas Confidential"

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