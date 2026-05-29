"Wi**ser": Shania beleidigt Papa Robert Geiss nach Brust-OP

Nach ihrer Brustvergrößerung hat Shania Geiss (21) für einen amüsanten Moment vor laufender Kamera gesorgt. In der Realityshow "Davina & Shania – We Love Monaco" werden die jüngsten Episoden nach dem Eingriff der beiden Geiss-Töchter gezeigt – und Shania in einem ungewohnten Zustand. Noch benebelt von der Narkose nimmt die 21-Jährige einen FaceTime-Anruf ihres Vaters Robert Geiss (62) entgegen. Als ihr Papa ankündigt, gleich vorbeizukommen und das Gespräch beendet, lässt Shania ihren Gefühlen freien Lauf. "Er hat aufgelegt. Was für ein Wi**ser", schimpft sie ungeniert in die Kamera.

Als Robert dann tatsächlich auftaucht, ist Shanias Narkosewut längst verflogen. Stattdessen unterhält sie sich plötzlich in mehreren Fremdsprachen mit ihm, was ihn sichtlich beeindruckt: "Gut, du kannst jetzt mehrere Fremdsprachen?", fragt er erstaunt. Mama Carmen Geiss (61) hat darauf prompt eine schlagfertige Antwort: "Ja, die haben sie ihr mit einoperiert." Auch ihre Schwester Davina (22) sorgt in den Szenen für Unterhaltung – sie schaut sich ausgiebig im OP-Raum um und eröffnet Carmen, dass sie vielleicht doch noch Ärztin werden wolle.

Allerdings mehren sich in den Kommentaren unter dem zugehörigen Instagram-Reel Zweifel an der Echtheit der Szenen. "Gerade aus dem OP und schon das Handy in der Hand... Alles gestellt", schreibt ein Nutzer. Andere bezweifeln die Authentizität aus medizinischen Gründen: Sowohl Nagellack als auch Kunstnägel sind bei einer Vollnarkose eigentlich verboten, da der Sauerstoffgehalt an den Nägeln gemessen werden muss – beide Schwestern sind im Video jedoch mit verzierten Nägeln zu sehen. Davina und Shania hatten sich dem Eingriff im November 2025 unterzogen und erklärt, dass sie durch Gewichtsverlust an Körbchengröße verloren hatten und sich seither unwohler gefühlt hätten.

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RTLZWEI Shania Geiss in "Davina & Shania - We love Monaco"

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RTLZWEI Davina und Shania Geiss in "Davina & Shania - We love Monaco"

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Instagram / carmengeiss Carmen, Davina, Robert und Shania Geiss