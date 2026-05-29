Nach Fehlgeburt: Model Emily DiDonato begrüßt drittes Baby

Babyglück für Emily DiDonato (35): Das Model ist jetzt dreifache Mama! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Kyle Peterson hat die Laufstegschönheit ihr drittes Kind auf der Welt begrüßt. Die frohe Botschaft teilt Emily in einem emotionalen Vlog auf TikTok, in dem sie ihre Fans ganz nah an der Geburt teilhaben lässt. Zu sehen sind die aufregenden Stunden vor der Entbindung im Krankenhaus und der erste Morgen mit dem Neugeborenen zu Hause. Auch die beiden älteren Kinder des Paares sind bereits in den Clips zu sehen und lernen ihr kleines Geschwisterchen kennen – die junge Familie wirkt sichtbar stolz auf ihren Nachwuchs.

In dem knapp zweiminütigen TikTok-Video nimmt Emily ihre Community Schritt für Schritt mit: von den letzten Vorbereitungen und der Fahrt in die Klinik über kurze Einblicke in den Kreißsaal bis hin zu den intimen ersten Kuschelmomenten mit ihrem Baby. Unter den Clip schreibt die Influencerin: "Quite the 24 hours!" – es seien sehr intensive Stunden gewesen. Der Neuankömmling macht das Familienglück komplett: Emily und Investmentbanker Kyle sind bereits Eltern von Tochter Theadora, die liebevoll Teddy genannt wird, und Sohn Oliver. Die gebürtige US-Amerikanerin hatte ihre Schwangerschaft im vergangenen Herbst mit Fotos ihres Babybauchs auf Instagram verkündet und dazu geschrieben: "Überraschung! Kommt im Frühling 2026." Auf den Bildern posierte sie in einem weißen Outfit, während Teddy ihrem wachsenden Bauch einen Luftkuss zuwarf.

Für Emily hat diese dritte Schwangerschaft eine ganz besondere Bedeutung. In der Vergangenheit hatte die frühere Victoria's Secret-Schönheit offen gemacht, dass nicht alle Kinderwünsche problemlos in Erfüllung gingen und sie nach zwei komplikationslosen Geburten auch einen Verlust verkraften musste. Umso wichtiger schien es ihr nun, diese letzte Schwangerschaft bewusst zu feiern: Auf Instagram erzählte sie, wie stolz sie sei, sich diesmal zu einem professionellen Babybauch-Shooting überwunden zu haben, obwohl sie sich in der Schwangerschaft oft nicht am wohlsten fühle. Gleichzeitig sprach Emily mehrfach darüber, wie sehr sie die emotionale Bindung zu ihren Kindern erfüllt – die Liebe zu ihren Kleinen beschrieb sie als eine Erfahrung, die für sie mit nichts anderem vergleichbar ist.

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Getty Images Emily DiDonato, Model

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Instagram / emilydidonato Emily DiDonato und ihr Partner

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Instagram / emilydidonato Emily DiDonato mit ihrem Sohn und ihrer Tochter, April 2024

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