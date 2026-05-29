GNTM-Girl Lucy Hellenbrecht verrät Details zu ihrem Freund

Lucy Hellenbrecht (27) zeigt sich frisch verliebt! Auf der Premiere von "Masters of the Universe" erschien die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin an der Seite ihres neuen Freundes Finn und sprach dort erstmals ganz offen über ihr Liebesglück mit Promiflash. Seit dem 14. Januar 2026 sind die beiden ein Paar, seit rund acht bis neun Monaten kennen sie sich. Arm in Arm posierten die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner auf dem Red Carpet und machten dabei deutlich, dass sie ihr Beziehungsglück nicht länger verstecken wollen. "Es ist alles noch relativ frisch. Aber ich glaube, man kennt meine Historie mit den Boys – ich kann ihn nicht lange geheim halten", scherzte Lucy im Gespräch.

Im Interview gerät die Beauty dann richtig ins Schwärmen. Vor allem die Art, wie sie und Finn miteinander umgehen, scheint für Lucy etwas ganz Besonderes zu sein. "Er hält alle meine Stimmungsschwankungen aus. Er ist einfach komplett für mich da", beschreibt sie die Unterstützung ihres Freundes gegenüber Promiflash. Die Influencerin erzählt weiter, dass sie in keiner früheren Partnerschaft so viel und so ehrlich mit einem Partner gesprochen habe. "Ich hatte noch nie eine Beziehung, in der man so viel kommuniziert, in der man so viel redet, in der man so viel Kritik annimmt und in der man sich einfach gesehen und gehört fühlt", erklärt sie. Auch Finn betont, wie wichtig diese Offenheit für ihn ist: "Ich schätze die Kommunikation zwischen uns auch sehr – und dass man da jemanden hat, mit dem man zusammen an Problemen arbeitet. Das ist sehr schön."

Lucy hatte ihr Privatleben in der Vergangenheit immer wieder mit ihren Fans geteilt und dabei auch ihr Datingleben nie völlig verborgen. Vor einem Jahr hatte Lucy auch schon mit ganz anderen Liebesgerüchten für Aufsehen gesorgt: Damals tauchte sie auf Instagram auffällig vertraut mit Lian Hansen auf. In einem Video turtelten die beiden, und Lucy schrieb schlicht "Dating Storys" dazu. In den Kommentaren überschlugen sich die Fans vor Begeisterung. "Ihr seht so glücklich zusammen aus. Alles Gute" oder "Endlich – oh mein Gott, ich freue mich so für dich", hieß es damals. Auch ihre bewegende Geschichte stand damals im Fokus: Lucy outete sich mit 18 als Transgender und ließ Ende 2020 ihre geschlechtsangleichenden Operationen durchführen.

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Getty Images Lucy Hellenbrecht und ihr Freund Finn bei der Deutschlandpremiere von "Master of the Universe" in Berlin

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Getty Images Lucy Hellenbrecht mit ihrem Freund Finn bei der "Michael" Global Fan Premiere in Berlin

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Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht und Lian Hansen, März 2025