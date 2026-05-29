Es hat gefunkt: GNTM-Models Stella und Luis sind ein Paar

Luis und Stella machen ihre Liebe offiziell! Beim großen Finale der 21. Staffel von Germany's Next Topmodel 2026 überraschen die beiden Models das Publikum mit der Nachricht, dass sie nun ein Paar sind. Während es in der Show sonst um perfekte Walks, strenge Entscheidungen von Heidi Klum (52) und den begehrten Titel geht, sorgt dieses Liebesouting nun für zusätzlichen Gesprächsstoff. Luis und Stella lernten sich als Kandidaten in der aktuellen Staffel kennen – sie musste in Folge acht die Koffer packen, er schaffte es sogar bis ins Halbfinale. Jetzt verrät Luis in einem Instagram-Reel, wie aus dem TV-Kollegen mehr wurde als nur ein netter Flirt.

Der GNTM-Hottie erklärt in dem Clip, dass er während der Dreharbeiten noch in einer Beziehung gewesen sei. Erst nach dem Ende der Staffel wurde Luis wieder Single – und damit bereit für einen Neuanfang. Auf Events rund um "Germany's Next Topmodel" liefen er und Stella sich immer wieder über den Weg. Beim weiteren Kennenlernen hätten die beiden gemerkt, wie gut sie sich verstehen und wie sehr sie auf einer Wellenlänge liegen. Deshalb entschieden sie sich schließlich, ihre Beziehung nicht länger geheim zu halten und sie ausgerechnet beim großen Live-Finale öffentlich zu machen. Während andere Flirtgerüchte der Staffel im Sande verliefen, ist aus Luis und Stella tatsächlich ein echtes Paar geworden.

Für Liebesgeschichten im GNTM-Universum ist das Format längst kein Neuland mehr. Schon in der vergangenen Staffel funkte es zwischen Gewinnerin Daniela Djokic und ihrem Mitkandidaten Samuel, die ihre Beziehung nach der Show immer wieder auf Social Media präsentierten und Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag teilten. Allerdings trennten sie sich alsbald und gehen heutzutage ihre eigenen Wege. In diesem Jahr gab es außerdem einige Gerüchte um Kandidaten Anna und Yanneck, oder auch Antonia und Louis – jedoch verliefen diese Flirts alle im Sande. Auch Luis und Stella zeigen nun, wie eng sie inzwischen miteinander sind, und lassen ihre Fans so an ihrem neuen Glück teilhaben.

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SevenOne Stella und Luis beim Screening des GNTM-Finales in Berlin, Mai 2026

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SevenOne Stella und Luis beim Screening des GNTM-Finales in Berlin, Mai 2026

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Getty Images Daniela Djokic und Samuel Dohmen beim "Heidifest by Heidi Klum" im Hofbräuhaus München, September 2025

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