Zendaya packt über ihre Brautträume als Kind aus

Schon als kleines Kind träumte Zendaya (29) von Brautkleidern. In einem neuen Video für das Magazin Elle, das veröffentlicht wurde, schwärmte die 29-jährige Schauspielerin von ihrer lebenslangen Faszination für Hochzeitskleider – und enthüllte dabei eine besonders süße Anekdote aus ihrer Kindheit. Gleich zwei Jahre in Folge verkleidete sie sich demnach an Halloween als Braut. "Ich wollte als Kindergartenkind aus irgendeinem Grund verheiratet sein. An Halloween war ich zwei Jahre lang eine Braut. Ich wollte einfach ein Kleid tragen. Ich weiß nicht warum", gab sie gegenüber Elle zu. Allerdings relativierte sie das sogleich: "Ich weiß nicht, ob ich buchstäblich verheiratet sein wollte, oder ob ich einfach eine Ausrede haben wollte, um ein schickes Kleid zur Schule zu tragen."

Dass das Thema Hochzeit in dem Interview zur Sprache kam, war kein Zufall. In Zendayas neuem Film "The Drama" trägt sie ein Brautkleid – und das brachte die Frage auf, ob die Schauspielerin schon als Kind von ihrem eigenen Hochzeitstag geträumt habe. Auch abseits der Leinwand ranken sich derzeit Gerüchte um eine mögliche Hochzeit: Ihr Stylist und Freund Law Roach behauptete bei den Actor Awards im März gegenüber einem Reporterteam auf dem roten Teppich, "ihre Hochzeit hat bereits stattgefunden". Weder Zendaya noch ihr Partner Tom Holland (29) haben diese Aussage bisher bestätigt oder dementiert.

Zendaya und Tom Holland sind seit Januar 2025 offiziell verlobt. Das Paar kennt sich bereits seit den ersten "Spider-Man"-Filmen und ist seit mindestens 2017 romantisch miteinander verbunden. Gemeinsam stehen die beiden aktuell auch wieder für "Spider-Man: Brand New Day" vor der Kamera – ein Projekt, das Zendaya als besonders bedeutsam beschrieben hat, weil sie dabei jeden Tag mit der Person zusammenarbeiten dürfe, die sie liebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya bei der Warner Bros. Pictures Präsentation während der CinemaCon, April 2026

Anzeige Anzeige

Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / tomholland2013 Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set