Nach einem Monat zusammengezogen: Anya Elsner ist vergeben

Anya Elsner (22) ist offenbar frisch verliebt! Die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin teilt auf Instagram einen süßen Clip, in dem sie sich innig mit einem dunkelhaarigen Mann zeigt. Der Unbekannte hebt sie in dem Video hoch und wirbelt sie herum, bevor sich die beiden leidenschaftlich küssen. Dazu schreibt sie: "Vor einem Monat kennengelernt und direkt zusammengezogen. Name something better." Die beiden scheinen also keine Zeit zu verlieren und bereits den nächsten großen Schritt gewagt zu haben.

Wer der Unbekannte an Anyas Seite ist, verrät die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit bislang nicht. Weder markiert sie den dunkelhaarigen Mann in dem Video noch nennt sie seinen Namen. Fans dürfen sich jedoch schon auf mehr von Anya freuen: Ab Herbst 2026 ist sie in der Sendung "Prominent verwandt", dem Spin-off von Prominent getrennt, zu sehen – dort tritt sie allerdings nicht mit ihrem neuen Freund an, sondern gemeinsam mit ihrer Mutter Katrin.

Die Beziehung zwischen der Influencerin und ihrer Mutter war lange Zeit belastet. Die beiden hatten jahrelang keinen Kontakt, ehe es schließlich zur Versöhnung kam. Anya erzählte vergangenes Jahr, dass ein zufälliger Kontakt während eines Aufenthalts in Kairo den Stein ins Rollen gebracht habe. Damals habe sie ein Dokument von ihrer Mutter gebraucht und dabei gemerkt, was ihr eigentlich gefehlt hatte. Seitdem haben Mutter und Tochter ihre Beziehung wieder aufgebaut – und wollen das gemeinsam vor der Kamera zeigen.

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Instagram / anya.elsner Anya Elsner, ehemalige GNTM-Kandidatin

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Instagram / anya.elsner Anya Elsner küsst ihren Freund

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Instagram / anya.elsner Anya Elsner und ihr Freund