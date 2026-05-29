Suki Waterhouse nutzt Taylor Swifts Hochzeit als Inspiration

Suki Waterhouse (34) hat in einem Interview mit Variety verraten, dass sie zur Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) eingeladen ist – und die Feier gleich für einen ganz persönlichen Zweck nutzen möchte. Die Sängerin und Schauspielerin, die mit "Batman"-Star Robert Pattinson (40) verlobt ist, hofft, dort Inspiration für ihre eigene Traumhochzeit zu sammeln. "Nichts ist beängstigender als der eigentliche Planungsteil, oder?", sagte sie gegenüber Variety. "Ich werde zu Taylors Hochzeit gehen, und vielleicht hole ich mir ein bisschen Inspiration. Es wird unglaublich werden."

Taylors Hochzeit mit dem Football-Star soll laut aktuellen Berichten am 3. Juli 2026 in New York City stattfinden. Save-the-Dates sollen demnach bereits an die Gäste verschickt worden sein, offiziell bestätigt ist jedoch noch nichts. Neben den Hochzeitsplänen nutzte Suki das Interview auch, um ihrer Freundin Taylor Komplimente zu machen: "Das Tollste an ihr ist, dass sie anderen Künstlern diese unglaublichen Möglichkeiten eröffnet, die wirklich Leben verändern", schwärmte sie. Weiter sagte Suki: "Ich kenne sie persönlich und weiß, dass sie schon so viel durchgemacht hat. Was ich an ihr immer wieder bewundere, ist, wie sie sich jedes Mal wieder aufrappelt und alles, was ihr widerfahren ist, zu einem weiteren Kunstwerk wird."

Suki und Taylor verbindet nicht nur eine Freundschaft, sondern auch gemeinsame Bühnenmomente: 2024 eröffnete Suki eine Show von Taylors "Eras Tour" in London als Vorband. Sukis eigene Verlobung mit Robert wurde im Dezember 2023 bekannt. Wann genau das Paar heiraten will, ist bislang nicht öffentlich. Taylor und Travis hatten sich im Sommer 2025 verlobt. Gerüchten zufolge soll die Sängerin ihre Hochzeit aus Sicherheitsgründen sogar mit einer Doppelzeremonie feiern wollen – einer großen, öffentlichen und einer kleineren, privaten Trauung im engsten Kreis.

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Getty Images Suki Waterhouse bei der Grammy After Party 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

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Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der New-York-Premiere von "Die My Love", November 2025