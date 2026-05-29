Details: Designer spekulieren über Taylor Swifts Brautkleid

Nachdem Travis Kelce (36) seiner Liebsten, Taylor Swift (36), im vergangenen Sommer einen spektakulären Verlobungsring mit einem antiken Diamanten angesteckt hat, fiebern Fans weltweit der Hochzeit des Paares, auf der Stars wie Zoe Kravitz (37) zugegen sein sollen, entgegen. Und auch in der Modewelt macht man sich bereits Gedanken darüber, wie die Braut aussehen könnte. Dorothy Silver, Direktorin für Merchandising beim New Yorker Brautmodenhaus Kleinfeld Bridal, ist sich sicher: Wer auch immer das Kleid für den großen Tag der Sängerin entwerfen darf, der wird damit eine ganze Trendwelle auslösen. "Taylor ist ein Megastar. Genau wie bei der Hochzeit von Selena Gomez oder Hailey Bieber werden Bräute ihren Stil nachahmen wollen", sagte sie gegenüber Page Six Style.

Was das Kleid selbst betrifft, tippt Dorothy auf einen zeitlosen Look: "Wenn sie den Gang entlangschreitet, wird es etwas sein – ein atemberaubendes, zeitloses Kleid." Brautstylistin Morgan McCullough vom selben Haus hat dabei ein ganz konkretes Bild vor Augen. Sie erinnert sich an das weiße Blumenkleid von Designer-Duo Nicole + Felicia, das Taylor in ihrem Musikvideo zu "I Bet You Think About Me" trug – und kann sich etwas in dieser Richtung gut vorstellen: "etwas Weiches, Verspieltes, Feminines, aber gleichzeitig sehr Klassisches." Bezüglich versteckter Details im Kleid zeigt sich Morgan eher zurückhaltend. Sie vermutet aber, dass etwas Sentimentales eingearbeitet sein könnte, das nur Taylor und Travis kennen – etwa ein Stück des Schleiers der Mutter oder Großmutter oder gestickte Initialen im Innenfutter des Kleides.

Ob Taylor, die zuletzt mit Mode von einer Fast-Fashion-Kette überraschte, ähnlich wie Jennifer Lopez (56) oder ihre Freundin Selena mit mehreren Outfits auf der Hochzeitsfeier für Aufsehen sorgen wird, bleibt offen. Morgan glaubt, dass die Musikerin eher wenige Wechsel einplanen wird. "Taylor ist auch die Sorte Mensch, die bei ihrer Hochzeit sehr präsent sein möchte, also wird sie vielleicht nicht allzu viele Outfitwechsel haben", überlegte die Stylistin. Dass der Gesamtlook romantisch ausfallen wird, daran zweifelt keine der Expertinnen. "Seit Taylor mit dem Musikmachen begonnen hat, hat sie immer Themen rund um die Liebe eingebaut. Dass sie diesen wunderschönen Moment nun selbst erlebt, ist für sie etwas Gigantisches", resümierte Morgan.

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez an ihrem Hochzeitstag, September 2025

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Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024