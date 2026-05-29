Nach ihrem Interview: Gayle Kings Ex-Mann entschuldigt sich

Jahrzehnte nach dem Ende ihrer Ehe hat Gayle King (71) im Podcast "Call Her Daddy" von Alex Cooper (31) offen über den schmerzhaften Betrug gesprochen, der ihre Ehe zerstörte – und nun hat sich ihr Ex-Mann William Bumpus öffentlich zu Wort gemeldet. Der Anwalt entschuldigte sich über Page Six in einem Statement bei Gayle sowie bei den gemeinsamen Kindern und Enkeln: "Meine tiefste Entschuldigung gilt Gayle, unserer Tochter Kirby und ihrem Mann, unserem Sohn William und seiner Frau, sowie unseren drei Enkelkindern, für den Schmerz, den ich vor Jahrzehnten verursacht habe. Diese Handlungen waren meine." Außerdem erklärte er: "Gayle hat jedes Recht, dieses schmerzhafte Kapitel zu teilen, das den Verlauf unserer Ehe und unserer Familie vor fast vierzig Jahren verändert hat."

Im Podcast hatte die CBS-Mornings-Moderatorin geschildert, wie sie damals überraschend früh nach Hause zurückgekehrt war, weil ihr Flug annulliert worden war – und ihren Mann mit einer engen Freundin erwischt hatte. William sei die Treppe heruntergekommen, nur in ein Handtuch gewickelt, und habe sie aufgefordert, das Haus zu verlassen. Die Journalistin suchte das Haus ab und fand ihre Freundin versteckt hinter einer Tür. Gayle gab an, sich damals vor allem auf den Schutz der Kinder konzentriert zu haben, die ebenfalls zu Hause waren. Als sie damit drohte, den Ehemann der anderen Frau anzurufen, habe William sie davon abzuhalten versucht. Die einzige Person, an die sie sich sofort wandte, war Oprah Winfrey (72).

In seinem Statement lobte William seine Ex-Frau ausdrücklich für ihre Unterstützung während seines Jurastudiums an der Yale Law School und für ihr gemeinsames Co-Parenting nach der Trennung. Er beschrieb sich heute selbst als "echten Bewunderer und Fan" und sagte, er habe "in der ersten Reihe Gayles bemerkenswertem Erfolg beigewohnt." Auch räumte er ein, dass ihm ihr wachsender Ruhm seinerzeit nicht immer leichtgefallen sei, da er stets ein zurückhaltendes Privatleben bevorzugt habe. Heute ist William selbst als alleinerziehender Vater seines 14-jährigen Sohnes Poet aktiv.

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Getty Images Gayle King im Dezember 2022

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