Bingen? Diese Serien und Filme trenden gerade auf Netflix

Die deutschen Netflix-Nutzer haben klare Favoriten: In den aktuellen Serien-Charts des Streaming-Anbieters belegt "Man on Fire" in seiner ersten Staffel den Spitzenplatz. Dahinter folgen die zweite Staffel von "Worst Ex Ever" sowie "Der Kastanienmann: Versteckspiel" auf Platz drei. Auffällig: Der dänische Thriller "Der Kastanienmann" sichert sich gleich zwei Platzierungen in den Top 10 – der originale Serienklassiker taucht nämlich zusätzlich auf Rang neun auf. Auch "Nemesis" in Staffel eins und The Handmaid's Tale in ihrer ersten Staffel sind derzeit heiß begehrt bei deutschen Streaming-Fans, ebenso wie die Animationsserie "Devil May Cry" mit ihrer zweiten Staffel.

Bei den Filmen führt aktuell "Das Glück hat acht Arme" die deutschen Netflix-Charts an. Auf den Folgeplätzen finden sich "Swapped - Getauscht" und "Apex". Weiter unten in den Top 10 mischen außerdem das Berliner Sozialdrama "Sonne und Beton" sowie der Horrorfilm "Salem's Lot" mit. Wie Netflix seinen Erfolg misst, hat der Streamingdienst zuletzt 2021 neu definiert: Seitdem zählen nicht mehr einfach die reinen Zuschauerzahlen, sondern die gesamten gestreamten Stunden – also wie lange Abonnenten einen Film oder eine Serie tatsächlich schauen. Diese Methode gilt als aussagekräftiger, da sie auch wiederholtes Anschauen berücksichtigt.

Netflix selbst wächst dabei stetig weiter: Im Jahr 2024 wurden insgesamt 589 neue Netflix-Originals veröffentlicht, was einem Durchschnitt von etwa 13 neuen Titeln oder Staffeln pro Woche entspricht, das zeigt Statista. Eigenproduzierte Inhalte haben dabei einen besonderen Vorteil gegenüber lizenzierten Titeln – sie bleiben in der Regel dauerhaft im Programm verfügbar. Lizenzierte Inhalte hingegen können je nach Vereinbarung nach wenigen Monaten oder Jahren wieder aus dem Angebot verschwinden. Netflix informiert seine Nutzer in der Regel im Voraus, wenn ein Titel demnächst aus dem Programm genommen wird.

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Netflix Yahya Abdul-Mateen II in "Man on Fire" auf Netflix

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Landmark Media Press and Picture / ActionPress Alexis Bledel in "The Handmaid's Tale"

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Imago Taron Egerton und Charlize Theron in einer Szene aus dem Netflix-Film "Apex" (2026)