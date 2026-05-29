Neuer: "Match My Ex"-Stars finden früheren Bachelor cringe

Mit einem echten Spektakel hat Fabrizio Behrens seinen Einzug in die Villa von Match My Ex zelebriert: Der frühere Bachelor der Schweiz marschierte mit Boxhandschuhen, Kostüm und cooler Musik in das Haus – und sorgte damit direkt für jede Menge Gesprächsstoff unter den anderen Kandidaten. Leider nicht für positiven. Fabrizio ist der Ex-Freund von Rina Tavarez, die in seiner Staffel die letzte Rose erhielt. "Ich bin ready und würde sagen: Machen wir mal den Abriss", kündigt er an.

Nicht alle zeigen sich von dem großen Auftritt begeistert. Julius Tkatschenko lästert offen: "Jeder, der jetzt sagt, das war hier nicht cringe, der lügt!" Sein Match Sabrina Wlk sieht das hingegen anders und verteidigt den Neuankömmling: "Er hat sich was getraut, cooler Auftritt." Auch Calvin Ogara und Aurelia Lamprecht (27) machen sich über Fabrizio lustig – vor allem, nachdem er verkündete: "Ich war nicht irgendein Bachelor, ich war der motherf*cking Bachelor. Nicht so wie Alan." Joanna lässt daraufhin kein gutes Haar an ihm: "Wenn er nicht aufpasst, dann hat er ein Problem mit mir. Der Typ passt mir gar nicht. Der ist mir zu abgehoben. Der hält sich für etwas Besseres."

Fabrizios Ex Rina spricht ihn offen auf sein kontroverses Verhalten an und macht deutlich, dass er sich verbiege: "Du bist nicht du. Du kamst hier rein, hast einen auf Motherf*cker gemacht. Du musst dich wirklich bremsen, weil bei manchen hast du dich schon unsympathisch gemacht." Er nimmt die Kritik seiner Verflossenen an. Fabrizio und Rina waren nach ihrer gemeinsamen Zeit bei "Der Bachelor" rund zwei Jahre zusammen, von 2023 bis 2025. Zum Zeitpunkt des Drehs von "Match My Ex" lag die Trennung etwa sieben Monate zurück.

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CH Media Entertainment Fabrizio Behrens in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Rina Tavarez in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Fabrizio Behrens in "Match My Ex"