So alt sind die "Off Campus"-Schauspieler im realen Leben

Auf Amazon Prime Video begeistert die Serie "Off Campus" gerade ein großes Publikum. Die Young-Adult-Produktion, die auf den Büchern von Elle Kennedy basiert, dreht sich um die Spieler eines College-Eishockeyteams und ihre Liebesgeschichten. Während die Charaktere an der fiktiven Briar University laut Südwest Presse etwa zwischen 18 und 22 Jahren alt sein sollen, klaffen bei den Schauspielern die Jahrgänge weit auseinander. Besonders groß ist der Unterschied zwischen den beiden Hauptdarstellenden der ersten Staffel: Ella Bright ist gerade einmal 19, ihr Serienpartner Belmont Cameli dagegen schon 28. Trotzdem verkörpern beide in der romantischen Geschichte rund um Hannah und Garrett überzeugend ein junges College-Paar.

Auch der Rest des Casts ist im realen Leben teils deutlich älter, als es die Collegegeschichten vermuten lassen. Antonio Cipriano, der John Logan spielt, ist 26 Jahre alt, genauso wie Mika Abdalla (26), die Allie Hayes darstellt. Stephen Kalyn und Josh Heuston sind mit jeweils 29 Jahren die ältesten Darsteller im Ensemble, und Jalen Thomas Brooks ist 24 Jahre alt.

Für die zweite Staffel rücken Mika und Stephen als Allie und Dean in den Vordergrund – das bestätigte Showrunnerin Louisa Levy in einem Interview mit Screenrant. Neu im Cast ist India Fowler, die als Grace das Love Interest von Logan spielen wird. Auch Ellas und Belmonts Figuren Hannah und Garrett bleiben Teil der Geschichte. Nicht zurückkehren wird dagegen Josh, dessen Figur Justin Kohl in Staffel eins noch dabei war. Der Schauspieler ist aufgrund anderer Drehverpflichtungen verhindert, wie Louisa Levy gegenüber TV Guide erklärte.

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Getty Images Der "Off Campus"-Cast bei den Amazon Upfronts, Mai 2026

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Getty Images Belmont Cameli und Ella Bright bei der Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles

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Getty Images Josh Heuston bei der Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles