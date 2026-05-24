Das erwartet Joachim Llambi von den "Let's Dance"-Finalisten

Das große Finale von Let's Dance 2026 rückt immer näher: Am 30. Mai kämpfen nur noch drei Tanzpaare um den Titel "Dancing Star" – Joel Mattli (32) mit Profitänzerin Malika Dzumaev (35), Rapper Milano (27) gemeinsam mit Marta Arndt (36) sowie Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) an der Seite von Evgeny Vinokurov (35). Kurz vor der entscheidenden Show richtet Juror Joachim Llambi (61) nun deutliche Worte an die Finalisten und macht klar: Im Finale zählen nicht nur perfekte Schritte, sondern vor allem Disziplin, Ausdauer und Emotionen. Besonders der Freestyle werde zur großen Herausforderung, erklärte der Juror gegenüber RTL: "Da geht es darum, wie kommt der rüber? Wie wird er aufgenommen vom Publikum, von uns? Welche Stimmung entsteht da? Also drei ganz unterschiedliche Dinge – und die muss man zusammenkriegen."

Für die drei verbliebenen Paare geht es damit um weit mehr als nur den begehrten Pokal – sie müssen auch den kritischen Blick von Llambi bestehen. Der Ex-Turniertänzer gilt seit Jahren als einer der strengsten Juroren der Show und macht keinen Hehl daraus, dass er im Finale keine halben Sachen akzeptiert. Die Finalisten wissen also genau, wie hoch die Messlatte für den entscheidenden Abend liegt. Doch auch Motsi Mabuse (45) hat klare Erwartungen an die Promis: "Die müssen die Leistung genauso liefern. Sie dürfen das jetzt genießen, sie haben die ganze Staffel mitgemacht. Aber: Geschlafen wird nach dem Finale, erst mal Gas geben. Dass man es im Nachhinein nicht bereut. Sie sollen absolut alles geben."

Auf dem Weg ins Finale mussten die drei Paare starke Konkurrenz hinter sich lassen. Zuletzt schied Ross Antony (51) mit Tanzpartnerin Mariia Maksina (28) im Halbfinale aus und belegte den vierten Platz. Die Kombination aus Jurybewertungen und Zuschaueranrufen reichte am Ende nicht für den Einzug in die Finalrunde. Llambi selbst ist seit vielen Jahren festes Gesicht der Tanzshow und gehört als Juror und ehemaliger Tänzer zu den bekanntesten Gesichtern von "Let's Dance" in Deutschland. Der gebürtige Wuppertaler ist seit den Anfängen der Sendung dabei und hat in dieser Zeit zahlreiche Finalshows miterlebt und bewertet.

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Simon Pfaff / ActionPress Joachim Llambi am Set von "Let's Dance"

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RTL / Stefan Gregorowius Die Finalisten der 19. "Let's Dance"-Staffel

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RTL / Stefan Gregorowius Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

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