Standing Ovations: Anna-Carina begeistert "Let's Dance"-Jury

Ein echtes Highlight bei Let's Dance 2026: Anna-Carina Woitschack (33) und ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35) rissen beim Improdance 2.0 die gesamte Jury von den Stühlen. Das Duo kombinierte Wiener Walzer und Jive zu einer mitreißenden Performance, die nicht nur das Publikum jubeln ließ, sondern auch Standing Ovations von allen drei Juroren erhielt – ein seltenes Bild in der RTL-Show. Besonders Motsi Mabuse (45) geriet ins Schwärmen: "Ich wünsche mir eine Zehn, wo wir noch einen goldenen Buzzer haben, weil das war wirklich der beste Improdance von allen. Das war der Beste."

Auch Joachim Llambi (61) zeigte sich beeindruckt und lobte vor allem die technische Präzision des Paares. "Milano war eben schon geil, muss man schon sagen. Aber ihr habt es auch so gut gemacht, weil ihr wart vielleicht technisch noch einen Tick besser. Ihr wart noch ein bisschen genauer, ihr wart ein bisschen mehr exakter", erklärte der Juror. Von Jorge González (58) gab es für Anna-Carina sogar die goldene Banane: "Die kriegst du heute, weil das, was ihr beide hier gemacht habt – wirklich, das ist Power, das ist Energie, Konzentration. Ich freue mich so sehr für dich."

Am Ende gab es für diese außergewöhnliche Leistung die volle Punktzahl: Alle drei Jurymitglieder vergaben zusammen 30 Punkte. Ein riesiger Erfolg für das Tanzpaar – besonders, weil kurz vor dem Auftritt offenbar noch ordentlich die Nerven flatterten. "Er macht mich schon seit zehn Minuten kirre", verriet Anna-Carina nach der Performance lachend über ihren Tanzpartner. Doch auch die Sängerin selbst kämpfte mit der Anspannung: "Man ist so im Tunnel und das war so eine komische Kombi mit dem Walzer." Umso größer war am Ende die Erleichterung: Mit ihrem starken Auftritt sicherten sich die beiden souverän einen Platz im großen Finale.

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Evgeny Vinokurov und Anna-Carina Woitschack bei "Let's Dance" 2026

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