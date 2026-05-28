Das sind die Tänze der Stars im großen "Let's Dance"-Finale

Am Donnerstagabend, dem 29. Mai, steigt bei RTL das große Finale von Let's Dance 2026 – und die drei verbliebenen Tanzpaare wissen jetzt genau, was sie erwartet. Influencer Joel Mattli (32) tritt gemeinsam mit Profitänzerin Malika Dzumaev (35) an, Rapper Milano (27) kämpft Seite an Seite mit Profi Marta Arndt (36) um den Pokal, und Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) will mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35) den "Dancing Star"-Titel holen. Alle Details zu den Tänzen und Songs des Abends sind jetzt bekannt.

Jedes Paar bestreitet im Finale insgesamt drei Tänze: einen von der Jury bestimmten Tanz, einen persönlichen Lieblingstanz aus der laufenden Staffel sowie einen individuell gestalteten Final Freestyle. Joel und Malika eröffnen mit einem Quickstep zu "Wonderwall" von Oasis, tanzen dann ihren Lieblings-Contemporary zu "Ordinary" von Alex Warren (25) – und widmen ihren Freestyle ganz dem King of Rock 'n' Roll: Unter dem Thema "Elvis" erklingen Songs wie "Blue Suede Shoes" und "A Little Less Conversation". Milano und Marta legen zunächst einen Tango zu "Integración" von Fabio Hager hin, bevor sie mit ihrer Lieblings-Samba zu "Sua Cara" von Major Lazer, Anitta und Pabllo Vittar (31) die Tanzfläche zum Beben bringen. Ihr Freestyle steht unter dem Motto "Spiderman" – mit Songs wie "Spiderman Theme" und "Hero". Anna-Carina und Evgeny starten mit einem Quickstep zu "Umbrella" von Rihanna (38), zeigen dann ihren Lieblings-Paso Doble zu "Malaguena" von Paco de Lucia und beschließen ihren Abend mit einem "Puppenspieler"-Freestyle, in dem unter anderem "Master of Puppets" und "One Day I'll Fly Away" zu hören sein werden.

Juror Joachim Llambi (61) hatte im Vorfeld bereits klargemacht, dass im Finale besonders die Freestyles zählen – und zwar nicht nur in puncto Technik. "Da geht es darum, wie kommt der rüber? Wie wird er aufgenommen vom Publikum, von uns? Welche Stimmung entsteht da?", erklärte er gegenüber RTL. Das große Finale ist am 29. Mai ab 20.15 Uhr bei RTL und im Livestream auf RTL+ zu sehen.

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