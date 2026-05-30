Sommerlich chic: Die Promis glänzen beim Deutschen Filmpreis

Glamour, Eleganz und jede Menge Glitzer: Beim Deutschen Filmpreis 2026 im Palais am Funkturm in Berlin haben sich die Promis einmal mehr von ihrer stylischsten Seite gezeigt. Moderatorin Annika Lau (47) setzte dabei auf ein auffälliges rotes One-Shoulder-Kleid, während ihr Ehemann Frederick in einem eleganten Anzug an ihrer Seite posierte. Für einen besonders romantischen Moment sorgten Luna Wedler und Jannis Niewöhner (34), die Arm in Arm über den roten Teppich liefen – sie in einem trägerlosen hellblauen Kleid mit Raffungen, er in einem grauen Anzug mit schwarzem Hemd. Ihr gemeinsamer Film "22 Bahnen" ist in diesem Jahr einer der meistdiskutierten deutschen Kinoerfolge.

Für reichlich weitere Blickfänger war ebenfalls gesorgt: Riccardo Simonetti (33) funkelte im tiefroten Paillettenanzug mit glamouröser Hingucker-Clutch. "Maxton Hall"-Star Harriet Herbig-Matten (22) erschien im bauchfreien Look mit paillettenbesetztem BH-Top und ultralangem Satinrock in Rosa – inklusive Strasssteinchen am unteren Rücken. Ihre Serienkollegin Runa Greiner kombinierte ein bauchfreies weißes Top mit einem mattgoldenen Satinrock und dunkler Sonnenbrille. Florence Kasumba präsentierte sich im silbergrau gestreiften Anzug besonders cool, während Filmlegende Senta Berger (85) im schwarzen Samtkleid von ihrem Sohn Simon Verhoeven im klassischen Smoking begleitet wurde. Auch vier der Elevator Boys ließen es sich nicht nehmen, auf dem roten Teppich zu erscheinen – sie reisten dafür eigens direkt aus Los Angeles an.

Der Deutsche Filmpreis gilt als die wichtigste Auszeichnung für den deutschen Film und wird jährlich von der Deutschen Filmakademie vergeben. Senta Berger, eine der bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Filmbranche, ist seit Jahrzehnten eine feste Größe bei der Veranstaltung. Ihr Sohn Simon Verhoeven ist selbst als Regisseur tätig und hat mit Filmen wie "Willkommen bei den Hartmanns" breite Bekanntheit erlangt. Luna Wedler und Jannis Niewöhner gelten nach dem gemeinsamen Dreh von "22 Bahnen" als eines der beliebtesten Paare der deutschsprachigen Filmbranche.

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Getty Images Luna Wedler und Jannis Niewöhner bei der 76. Verleihung des Deutschen Filmpreises im Palais am Funkturm, Berlin

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Getty Images Annika Lau und Frederick Lau bei der 76. Verleihung des Deutschen Filmpreises im Palais am Funkturm in Berlin

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Getty Images Harriet Herbig-Matten bei den 76. Deutschen Filmpreisen im Palais am Funkturm, Berlin

Getty Images Ricardo Simonetti beim Deutschen Filmpreis 2026 im Palais am Funkturm in Berlin

Getty Images Senta Berger nimmt den Lola als Beste Schauspielerin entgegen, Simon Verhoeven überreicht ihr die Auszeichnung in Berlin

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