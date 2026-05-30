Lukas Podolski erinnert sich an seine Zeit beim 1. FC Köln

Lukas Podolski (40) feiert dieser Tage eine ganz besondere Premiere: Die Netflix-Doku "Poldi" widmet sich dem Leben und der Karriere des ehemaligen Fußball-Nationalspielers – und bringt ihn damit zurück zu seinen Wurzeln. Bei der Premierenfeier sprach der 40-Jährige mit Promiflash über eine Station, die ihn nachhaltig geprägt hat: seine Zeit beim 1. FC Köln. Der Klub bedeutet ihm bis heute sehr viel, und schon allein die Rückkehr ins Stadion lässt bei ihm starke Gefühle aufkommen.

Besonders das Geißbockheim weckt bei Lukas emotionale Erinnerungen. Dort zog er sich als junger Spieler um, dort bestritt er sein erstes Ligaspiel. "Es ist immer wieder ein schönes Gefühl, wenn man auch hier die alten Bauten sieht, wo ich mich früher noch umgezogen habe und mein erstes Ligaspiel gemacht habe. Das sind immer schöne Erinnerungen", erklärte er gegenüber Promiflash. Und er macht deutlich: "Das vergisst man nie. Und das werde ich auch nie vergessen."

Lukas wurde in Gliwice in Polen geboren und wuchs in Bergheim bei Köln auf. Beim 1. FC Köln begann seine professionelle Karriere, bevor ihn sein Weg unter anderem zum FC Bayern München, Arsenal London und Inter Mailand führte. Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann er 2014 den Weltmeistertitel. Neben dem Fußball ist der dreifache Vater heute auch als Unternehmer aktiv – und blickt in der Doku "Poldi" auf Netflix nun auf all das zurück, was ihn zu dem gemacht hat, der er ist.

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Getty Images Lukas Podolski im Januar 2012

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Getty Images Lukas Podolski im RheinEnergieStadion, 2020

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Getty Images Lukas Podolski und sein Sohn Louis Gabriel bei der Fifa WM 2014