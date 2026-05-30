Schwangere Laura Papendick plant Blitzcomeback ins TV

Laura Papendick (37) teilt intime Einblicke in ihre Schwangerschaft mit ihrem zweiten Kind und spricht dabei so offen wie selten. In einer ausführlichen Fragerunde auf Instagram beantwortet die RTL-Moderatorin jetzt die neugierigsten Fragen ihrer Community zu Babybauch, Geburt und der Zeit danach. Dabei verrät Laura, dass sie und ihr Partner Alexander Hindersmann (37) erneut einen Jungen erwarten und erklärt, wie sie sich den Alltag mit bald zwei Kindern vorstellt. Besonders viel Interesse weckt eine Frage: Wie schnell will die Sportjournalistin nach der Geburt wieder vor der Kamera stehen? Genau darauf gibt Laura eine klare und überraschend konkrete Antwort.

"Ich werde 8 Wochen nach der Geburt wieder einsatzbereit sein", erklärt sie auf Instagram. Ein Jahr zu Hause zu bleiben komme für sie nicht infrage: "Nein, das war für mich so oder so keine Option. Ich habe das große Privileg, das beruflich machen zu dürfen, was ich liebe. (...) Ich bin davon überzeugt, dass ich persönlich die bessere Mama bin, wenn ich auch meiner großen Leidenschaft weiter nachgehe. Ich brauche das für mich und meinen Ausgleich." Dass das alles funktioniert, liegt laut der Moderatorin auch an ihrem Partner Alexander. Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat unterstütze sie in ihrer Entscheidung und habe das auch beim ersten Baby "super hinbekommen".

Eins möchte Laura dann aber doch anders machen als beim ersten Kind: die Zeit noch mehr genießen. "Die Kids werden so schnell groß und diese Babyzeit bekommt man einfach nicht nochmal zurück", sagt sie in dem Clip. Auch beim Thema Privatsphäre ihrer Kinder bleibt die Sportjournalistin konsequent. Namen oder Fotos, auf denen die Gesichter ihrer Kinder zu sehen sind, will sie nicht veröffentlichen. "Wir wollen unsere Kinder einfach schützen und deshalb kommt für uns mehr als von hinten nicht in Frage", betont sie. So handhabten Laura und Alexander, die ihre Beziehung 2022 öffentlich machten, das bereits seit drei Jahren mit ihrem ersten Sohn.

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Imago Moderatorin Laura Papendick mit Babybauch beim Europa-League-Spiel SC Freiburg gegen Celta Vigo, April 2026

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RTL / Papendick Laura Papendick verkündet ihre zweite Schwangerschaft, Februar 2026

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Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick und Alexander Hindersmann, TV-Persönlichkeiten