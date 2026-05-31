Leo Dicaprios "Wolf of Wall Street"-Penthouse wurde verkauft

Hollywood-Flair wechselt den Besitzer: Das Penthouse in New York, in dem Leonardo DiCaprio (51) in dem Kinohit "The Wolf of Wall Street" als Jordan Belfort residierte, ist verkauft. Nur wenige Wochen, nachdem die Luxuswohnung in Manhattan für umgerechnet 4,27 Millionen Euro auf den Markt gekommen war, hat sich bereits ein Käufer gefunden, wie Makler Boris Sharapan Fabrikant von Compass gegenüber dem Magazin People bestätigte. Laut dem Immobilienprofi meldeten sich sogar Fans des Films, die extra anreisen wollten, um die berühmte Kulisse zu besichtigen – doch die begehrte Filmwohnung war schneller in Vertrag, als manch einer sein Flugticket buchen konnte.

Die im schicken Midtown gelegene Immobilie ist Teil des exklusiven Gebäudes Milan Condominium und diente im Kultfilm als Zuhause der von Leonardo gespielten Hauptfigur. Das zeitgemäß gestaltete Penthouse bietet drei Schlafzimmer, 3,5 Badezimmer, zwei private Terrassen und einen großzügigen Wohnbereich mit knapp 3,30 Meter hohen Decken. Bodentiefe Fenster geben den Blick über die Skyline frei und lassen viel Tageslicht herein. Highlight für Filmkenner: Eine der Terrassen ist Schauplatz einer der einprägsamsten Szenen der Börsensatire, in der eine Figur dramatisch über dem Balkon hängt. Eine offene Küche mit europäischen Einbauten, Kochinsel und High-End-Geräten, ein eigener Wet-Bar-Bereich sowie ein Hauptschlafzimmer mit Gaskamin, zwei begehbaren Kleiderschränken und Wellness-Bad runden das Luxuspaket ab. Im Haus selbst warten obendrein ein 24-Stunden-Concierge, ein Fitnessstudio, eine Lounge, ein Garten und eine hauseigene Garage auf die Bewohner.

Für Fans von Leonardo und "The Wolf of Wall Street" ist das Penthouse mehr als nur eine schicke Adresse: Es ist eng mit der Erfolgsstory des Films verknüpft, der auf den Memoiren des echten Jordan Belfort (63) basiert. Leonardo verkörperte den exzessiven Börsenmakler so eindrucksvoll, dass er dafür einen Golden Globe gewann und zudem für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert wurde. Die Rolle gilt bis heute als eine seiner markantesten Figuren, auch weil der Film die extreme Luxuswelt, wie sie in der Wohnung inszeniert wurde, gnadenlos zur Schau stellte. Der reale Jordan baute sich nach seiner Zeit im Gefängnis ein neues Leben als Unternehmer und Motivationstrainer auf und bietet laut seiner Website inzwischen Seminare und Coachings an – während die legendäre New Yorker Filmkulisse nun ein neues Kapitel mit ihrem nächsten Bewohner aufschlägt.

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Jordan Belfort bei der After-Party zur Premiere von "The Wolf of Wall Street" im Roseland Ballroom, New York, 17. Dezember 2013

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Getty Images Leonardo DiCaprio im Mai 2025