Paul Rudd verdiente in den 90er-Jahren als Party-DJ Geld

Bevor Paul Rudd (57) in den 1990er-Jahren mit seiner Rolle in der Kultkomödie "Clueless" zum Filmstar wurde, verdiente er sein Geld auf eine ganz andere Weise: als DJ bei Partys und Feiern. Bei einer Vorführung seines neuen Films "Power Ballad" am 18. Mai im New Yorker Kulturzentrum 92NY ließ der Schauspieler diese Zeit aufleben. "Ich war in der Schule. Ich konnte am Wochenende arbeiten – Bat Mizwas, Hochzeiten und Geburtstage. Das habe ich etwa ein Jahr lang gemacht", erklärte er laut dem Magazin People. Sein Repertoire hatte er dabei gut auf sein Publikum abgestimmt: "Wenn ich wollte, dass die Kinder rausgehen und tanzen, wusste ich, dass 'Can't Touch This' von MC Hammer ein großer Hit war." Für die ältere Generation hatte Paul jedoch eine andere Strategie parat. "Aber wenn ich wollte, dass die Großeltern tanzen – Glenn Miller", verriet er lachend.

Dass er vor dem Durchbruch mit "Clueless" Nebenjobs annahm, hat Paul schon früher offen erzählt. Gegenüber People hatte er bereits im April 2025 erzählt, dass sich nach einem Nintendo-Werbespot im Jahr 1991 für ihn kaum etwas verändert hatte. "Ich habe mich nicht wirklich berühmt gefühlt", so der Schauspieler. Auch nach "Clueless" sei der Wandel kaum spürbar gewesen – nicht zuletzt, weil es noch kein Internet und keine sozialen Medien gab. "Alles lief einfach ein bisschen langsamer ab", erinnerte er sich.

Beim Screening in New York nahm er außerdem die Gelegenheit wahr, seinen neuen Kollegen Nick Jonas (33), der gerade als Schauspieler durchstartet, in höchsten Tönen zu loben: "Er ist ein so großartiger Schauspieler und Musiker, aber er hat mich sofort wohlfühlen lassen, und wir haben uns vom ersten Tag an verstanden", sagte Paul über den 33-Jährigen. In "Power Ballad" spielen Paul und Nick zwei Musiker, die in einen Konflikt geraten, nachdem Nicks Figur die Idee für einen Song stiehlt und daraus einen Hit macht.

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Getty Images Bei der New Yorker Vorführung von "Power Ballad" im Regal Times Square

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Getty Images Paul Rudd bei der Premiere von "Lisa Picard is Famous" in New York 2001

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Getty Images Nick Jonas, 2025