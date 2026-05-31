Mel C. verrät das "Schlimmste" daran, einen Briten zu daten

Melanie C. (52) hat offen über die Vor- und Nachteile geplaudert, die es mit sich bringt, einen Briten zu daten – und dabei auch über sich selbst. In einem Auftritt bei Cosmopolitans "Blind Date" sprach die Sängerin, die selbst aus dem Nordwesten Englands stammt, mit Chefredakteurin Willa Bennett über das Beste und das Schlimmste an britischen Dates. Lachend gestand sie: "Wir trinken viel zu viel." Als Willa scherzhaft darauf anstieß, konterte Melanie: "Cheers, ihr wisst schon, stürzen, stürzen, stürzen – ich mache nur Spaß." Doch es gibt laut der Sängerin auch eine große Stärke: "Wahrscheinlich unser Sinn für Humor. Wir nehmen uns selbst nicht zu ernst."

Neben dem britischen Humor hat Melanie aber offenbar noch etwas anderes, das ihr das Lachen leicht macht: ihren Partner Chris Dingwall. Das australische Model und die Spice Girls-Ikone lernten sich 2023 über die Promi-Datingapp Raya kennen – er saß damals in Sydney, sie in London. Trotz der Distanz ließ sie die Chance nicht verstreichen: "Ich hatte eine DJ-Tour geplant und dachte mir: Er ist wirklich süß, das ist es wert, das weiterzuverfolgen." Ihr erstes Date hatten die beiden im November 2023. Im Podcast "Life Uncut" mit Brittany Hockley und Laura Byrne beschrieb sie Online-Dating als "ziemlich lustig" und verriet, dass ihre Freunde Raya liebevoll "Boy-Bingo" nennen. Bei Cosmopolitans "Blind Date" ergänzte sie, dass Chris der Mensch sei, in den sie sich bisher am schnellsten verliebt habe: "Ich war schon beim Online-Chatten ein Fan von ihm. Und als ich ihn dann traf, war es sofort klar."

Auch abseits ihrer aktuellen Beziehung ist über Melanie C.s Privatleben einiges bekannt. Die ehemalige Spice-Girls-Sängerin hat eine Tochter namens Scarlett Starr, die sie mit ihrem Ex Thomas Starr bekam. Ihr Familienleben hält sie allerdings weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso seltener sind so persönliche Aussagen wie diese über Liebe, Dating und das Kennenlernen eines Partners. Gerade deshalb dürften ihre offenen Worte viele Fans besonders interessieren. Dass die Sängerin bei Liebesthemen Humor beweist, passt dabei zu dem Charakterzug, den sie an Briten selbst am meisten schätzt: sich nicht zu ernst zu nehmen.

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Getty Images Melanie C., Sängerin

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Getty Images Chris Dingwall und Melanie C.

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Getty Images Sängerin Melanie C.