Chase De Moor antwortet auf Aleks Petrovics Provokation

Aleksandar Petrovic (35) hatte sich vor ein paar Tagen über Chase De Moor lustig gemacht und ein Video von dessen erstem Kampf gepostet. Dazu sein Kommentar: "What the fuck, warum boxt dieser Typ? Der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung." Nun folgt der direkte Konter. In einem frischen Video auf Instagram rechnet Chase mit seinem deutschen Kontrahenten ab und geht dabei vor allem auf die Rahmenbedingungen ihres anstehenden Boxduells ein. Am 6. Juni stehen sich die beiden bei "Fame Fighting International" in der Ostermann-Arena in Leverkusen im Ring gegenüber – doch schon jetzt fliegen die Fetzen. "Ich habe dich gefragt, ob wir um einen Titel kämpfen. Du hast nein gesagt", erklärt Chase.

Auslöser der aktuellen Eskalation war ein virtuelles Face-off, das von Bild organisiert worden war. Aleks wartete dort nach eigener Aussage vergeblich auf seinen Gegner und stichelte vor laufender Kamera: "Wo bist du? Alles ist vorbereitet. Wir warten seit 40 Minuten. Hast du Angst, oder was? Du kannst nur Videos aufnehmen, nichts sonst. Du bist fake." Chase will zum Zeitpunkt des Termins jedoch im Flieger nach New York gesessen haben. Es sei nun Zeit, die Wahrheit zu sagen und Aleks solle aufhören zu weinen. "Ich wollte 10 Runden à 3 Minuten gegen dich machen. Du hast nein gesagt. Ich wollte 10-Unzen-Handschuhe. Du hast nein gesagt", so der Amerikaner. Seine Ansage endet mit einem weiteren Seitenhieb: Er kündigt an, Aleks in sieben Tagen "vor seinem gesamten Land" zu schlagen.

Die beiden Realitystars liefern sich schon seit Wochen ein hitziges Hin und Her im Netz. Neben ihren gegenseitigen Ansagen nutzt vor allem Chase jede Gelegenheit, seinen Rivalen öffentlich bloßzustellen. Bereits zuvor setzte er auf besonders beißenden Humor und veröffentlichte ein KI-generiertes Video, in dem Aleks' Ex-Verlobte Vanessa Nwattu (26) in Schmetterlingsform auftaucht und mit einem Beutel "Maskuliner-Mann-Entferner" herumflattert. Im Clip wird Aleks zudem als "Petrofisch" verspottet, worauf Vanessa mit einem knappen "WTF" und einem Lachemoji reagierte. Beim Event in Leverkusen steigen neben Aleks und Chase auch bekannte Namen wie MckyTV, Tobias Pietrek (35), Kevin Njie (30), Filip Pavlovic (31) und weitere Influencer und Sportler in den Ring.

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Imago Chase DeMoor, US-Realitystar

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RTL Aleks Petrovic, "Prominent getrennt"-Kandidat

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RTL / Africa Vumazonke Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, "Prominent getrennt"-Kandidaten