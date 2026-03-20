Hollywood-Kollegen ehren verstorbenen Chuck Norris (†86)

Am 19. März 2026 verstarb Chuck Norris (†86) im Alter von 86 Jahren. Die Nachricht traf Hollywood wie ein Schlag: Kaum hatte die Familie des Schauspielers und Kampfkünstlers seinen Tod auf Instagram bekanntgegeben, meldeten sich zahlreiche prominente Weggefährten zu Wort. Besonders bewegt zeigten sich jene Kollegen, die zuletzt mit ihm auf der großen Leinwand standen – allen voran Sylvester Stallone (79). Er veröffentlichte auf Instagram ein Foto der beiden vom Filmset von "The Expendables 2" und fand dabei schlichte, aber herzliche Worte: "Ich hatte eine tolle Zeit mit Chuck. Er war in jeder Hinsicht ein waschechter Amerikaner. Mein tiefstes Mitgefühl gilt seiner wundervollen Familie."

Besonders deutlich wurde Dolph Lundgren (68), der Chuck in einem Instagram-Post als "den Champ" bezeichnete – ein Titel, der weit über den Sport hinausweist. Dolph, selbst eine feste Größe im Actionkino, schrieb bewegend über die Bedeutung, die Chuck für ihn persönlich hatte: "Schon als junger Kampfsportler und später beim Einstieg ins Filmgeschäft habe ich immer zu ihm aufgeschaut. Er war jemand, der den Respekt, die Bescheidenheit und die Stärke verkörperte, die es braucht, um ein aufrechter Mensch zu sein." Jean-Claude Van Damme erinnerte sich an seine langjährige Freundschaft und teilte drei Bilder mit Chuck: "Wir kannten uns seit meiner Jugend. Ich habe ihn als Mensch immer sehr geschätzt." Stephen King (78) ehrte die Actionikone zunächst mit seinen liebsten Chuck-Norris-Witzen und outete sich anschließend als Fan: "Ganz ehrlich, ich fand ihn großartig. 'Silent Rage' hat meinen Jungs – und mir – einen Riesenschrecken eingejagt."

Die emotionalen Promi-Andenken reihen sich ein in eine große Welle der Anteilnahme, die seit Chucks Tod durch das Netz geht. Er hinterließ nicht nur ein eindrucksvolles Karriereerbe mit Kultrollen in Filmen und Serien, sondern auch eine enge Familie. Seine Kinder, darunter die Zwillinge Dakota und Danilee, würdigten ihn bereits mit sehr persönlichen Abschiedsworten und privaten Fotos, in denen vor allem der liebevolle Vater im Mittelpunkt steht. So entsteht in den letzten Tagen ein Gesamtbild, das weit über den unbesiegbaren Actionhelden und das Internet-Phänomen der berühmten Chuck-Norris-Witze hinausgeht: Zahlreiche Freunde, Kolleginnen und Kollegen sowie seine Liebsten erinnern sich öffentlich an einen Menschen, mit dem sie intensive Momente im Beruf und im Privaten geteilt haben.

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Instagram / chucknorris Chuck Norris, Action-Legende, 2025

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Imago Sylvester Stallone als Rocky Balboa in einer Szene aus "Creed II"

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Instagram / jcvd Jean-Claude van Damme und Chuck Norris