Britney Spears fand ausgerechnet so ihr höchstes Bewusstsein

Britney Spears (44) hat sich auf Instagram mit einem sehr persönlichen und ausführlichen Post gemeldet. Die Sängerin beschrieb darin, wie sie sich in diesem Jahr intensiv dem Basteln gewidmet hat – und dabei auf eine unerwartete innere Reise gegangen ist. Konkret versuchte sie, aus Glassplittern eine eigene Buntglas-Lampe zu fertigen. Obwohl das Ergebnis alles andere als perfekt war, löste es in ihr etwas aus, das sie tief bewegt hat.

In dem Post schilderte Britney, dass sie emotionale Probleme mit ihrer Küche verbindet. "Ich habe viele emotionale Probleme, die in meiner Küche auftauchen... Ich habe keine Ahnung warum... Ich schätze, das ist normalerweise der Ort, an dem wir als Familie zusammenkommen, um zu feiern, zu beten und zu kochen", schrieb sie. Die selbst gebastelte Lampe aus zerbrochenen Glasstücken verbreitete ein sanftes Rosa und Violett – und genau das brachte ihr nach eigener Aussage wieder die Lust, nachts in die Küche zu gehen, um sich ein Müsli oder einen Snack zu holen. Die Lampe stand schließlich drei Monate lang unverändert an ihrem Platz, bevor sie versehentlich entsorgt wurde. Britney schrieb, dass sie nicht einmal nachgefragt habe, wo sie geblieben sei. Stattdessen zog sie daraus eine Schlussfolgerung über die Menschheit – und erklärte, sie bevorzuge nun Tiere gegenüber Menschen. Das Schlafen neben einem Löwen beschrieb sie als das höchste Bewusstsein, das sie je gespürt habe: "Etwas so Heiliges und Royales wie das Schlafen neben einem Löwen hat mir ehrlich gesagt das höchste Bewusstsein gegeben, das ich je in meinem Leben gespürt habe."

Britney hat in der Vergangenheit immer wieder über persönliche Kämpfe gesprochen und steht regelmäßig im Mittelpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit. Zuletzt machte sie auch abseits der sozialen Medien Schlagzeilen: Anfang des Jahres wurde sie wegen einer DUI-Fahrt verhaftet und bekannte sich vor wenigen Wochen schuldig, nachdem die Anklage auf ein geringeres Vergehen reduziert worden war.

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IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

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Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles