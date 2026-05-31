Gayle King räumt Gerüchte auf: Was wirklich mit Oprah lief

Jahrelang rankten sich hartnäckige Gerüchte um Gayle King (71) und ihre beste Freundin Oprah Winfrey (72): Die beiden sollen heimlich ein Paar sein. Jetzt hat Gayle in einem offenen Gespräch mit Moderatorin Alex Cooper (31) im Podcast "Call Her Daddy" erneut darüber gesprochen – und verraten, wie sehr sie diese Spekulationen damals belastet haben. "Es hat mich wirklich gestört", erinnerte sie sich. Besonders heikel wurde es nach ihrer Scheidung von Anwalt William Bumpus im Jahr 1993: Der National Enquirer berichtete damals, der eigentliche Scheidungsgrund sei, dass die beiden Frauen heimlich eine Beziehung führten.

Gayle ließ keinen Zweifel daran, dass an den Gerüchten nichts dran ist. "Wenn wir lesbisch wären, würden wir es euch sagen, denn glaubt mir, es ist nichts falsch daran, aber ich bevorzuge nur Männer", betonte sie im Podcast. Sie habe Oprah damals sogar angefleht, das Thema in ihrer Show anzusprechen. Doch Oprah wollte die Sache lieber auf sich beruhen lassen. "Ich sagte: 'Du musst etwas in deiner Show sagen, denn es ist schon schwer genug für mich, am Samstagabend ein Date zu bekommen, und jetzt denken die Leute auch noch, ich bin lesbisch.' Und sie sagte: 'Nein, wir lassen das einfach.' Ich sagte: 'Das ist leicht für dich zu sagen – du hast jemanden. Ich nicht'", schilderte sie die damalige Auseinandersetzung. Heute sieht Gayle das entspannter: "Ich habe jetzt einen Punkt in meinem Leben erreicht, an dem mich nur noch sehr wenige Dinge treffen."

Ebenfalls Thema im Podcast war das Ende ihrer Ehe mit William. Die beiden haben gemeinsam zwei Kinder: Kirby und William Jr. Die Ehe zerbrach, nachdem Gayle ihren Mann angeblich mit einer ihrer Freundinnen im Bett erwischt hatte. Als Alex sie fragte, wie sie damals so gefasst bleiben konnte, erklärte Gayle: "Ich dachte: 'Die Kinder sind hier. Ich will nicht, dass irgendjemand etwas mitbekommt.' Mein Hauptgedanke war: Wie gehe ich mit dieser Situation in diesem Moment um?" Oprah und Gayle kennen sich seit den 1970er-Jahren – sie lernten sich kennen, nachdem ein Schneesturm Gayle auf Oprahs Weg gekreuzt hatte und Oprah sie kurzerhand bei sich übernachten ließ. Seitdem verbindet die beiden eine Freundschaft, die nun schon über fünf Jahrzehnte andauert.

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Getty Images Gayle King und Oprah Winfre bei der New York Fashion Week 2025

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Imago Oprah Winfrey bei der Ankunft zur Chloé-Show während der Paris Fashion Week, 2026

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Getty Images William Bumpus Jr. mit seiner Mutter Gayle King