Jenelle Evans klagt über Stalking trotz ihres Rückzugs

Jenelle Evans (34) meldet sich jetzt mit deutlichen Worten zurück: Die frühere "Teen Mom 2"-Darstellerin fühlt sich verfolgt. Auf X machte die Realitybekanntheit ihrem Frust Luft, nachdem das Portal TMZ ein Video von ihr und ihrem entfremdeten Ehemann David Eason in Las Vegas veröffentlicht hatte. Darin ist zu sehen, wie Jenelle auf Krücken zu einem Umzugswagen humpelt, während David einen Truck belädt – offenbar im Zuge eines Umzugs von Nevada nach Florida. "Es ist verrückt, wie sehr ich gestalkt werde, obwohl ich gar kein Promi mehr bin und nicht mehr im Fernsehen auftrete", schrieb sie und fragte ihre Follower: "Warum interessiert es euch überhaupt?"

Unter ihrem Post entfachte sofort eine hitzige Diskussion. Zahlreiche User erklärten, der Grund für das Interesse seien vor allem Sorgen um die Kinder der dreifachen Mutter: "Weil du mit einem Mann zusammen bist, der dich und deine Kinder misshandelt hat." Ein anderer Nutzer schrieb: "Warum bist du mit ihm zusammen, wenn er ein Nichtsnutz ist, der nicht arbeitet und gewalttätig ist?" Zuvor hatte Jenelle im Podcast "La Femme Talk" mit Gastgeberin Dr. Rachel Mason jedoch klargestellt, dass die Ehe mit David endgültig vorbei sei: "Ich glaube, momentan konzentriere ich mich einfach darauf, mit allen meinen Ex-Partnern gut zu kooperieren und die Dinge möglichst zivilisiert zu gestalten."

In dem Podcast-Interview sprach Jenelle auch über die Gesundheit ihres Sohnes Jace Evans (16), der zuletzt für Schlagzeilen gesorgt hatte. Im März wurde Jace in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen, nachdem er angeblich eine Waffe auf seine Großmutter gerichtet und gedroht hatte, diese zu nutzen. Der Vorfall soll im Zusammenhang mit mutmaßlichem Alkohol- und Drogenkonsum gestanden haben. Jenelle besuchte ihn kürzlich zu einem gemeinsamen Wochenende und teilte auf Instagram gemeinsame Bilder vom Kajakfahren. Gegenüber "La Femme Talk" erklärte sie: "Er ist gerade sehr glücklich und konzentriert sich auf sich selbst. Und ich denke, das ist das Wichtigste."

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Getty Images Jenelle Evans, TV-Bekanntheit

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Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und David Eason im März 2023

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