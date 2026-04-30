"Drei Engel für Charlie"-Stars im Kampf gegen Krebs vereint

Drei Jahrzehnte lang haben sie gemeinsam vor der Kamera gestanden – doch das Band zwischen Kate Jackson (77), Jaclyn Smith (80) und Cheryl Ladd (74) reicht weit über ihre gemeinsame Zeit in der Kultserie Drei Engel für Charlie hinaus. Die drei Schauspielerinnen haben gegenüber dem Magazin People offen über ihre jeweils eigene Krebserkrankung gesprochen und darüber, wie sie sich gegenseitig durch die schweren Zeiten begleitet haben. Besonders bewegend: Cheryl enthüllte erst jetzt, dass sie in den vergangenen Jahren heimlich gegen eine aggressive Form von Brustkrebs gekämpft hat.

Während Cheryl sich durch Chemotherapie und Haarausfall kämpfte, stand ihr Jaclyn dabei zur Seite und schickte ihr regelmäßig Perücken aus ihrer eigenen Kollektion, um ihr Selbstvertrauen zu stärken. "Ich hatte so viele Perücken. Jaclyn sagte immer: 'Oh! Ich habe eine neue. Ich schicke sie dir. Willst du zuerst eine kurze? Dann eine längere, wenn deine Haare nachwachsen?' Sie war einfach unglaublich", so Cheryl. Auch Kate weiß, was es bedeutet, Jaclyns Unterstützung zu spüren: Die hatte sie bereits in den 1980er-Jahren begleitet, als Kate 1987 und erneut 1989 an Brustkrebs erkrankte und sich einer Teilmastektomie unterziehen musste. Im Jahr 2002 war es dann Jaclyn selbst, die die Diagnose erhielt – und sich seitdem in Remission befindet. "Man hat es früh erkannt, und ich bin jeden einzelnen Tag dankbar", sagte sie. "Es ist dieser Club, dem man nicht angehören möchte – aber wenn man es tut, gibt es da ein Mitgefühl und ein Verständnis."

Die drei Frauen betonten außerdem, dass sie sich in ihrer Erfahrung auch mit ihrer verstorbenen Kollegin Farrah Fawcett (†62) verbunden fühlen, die im Juni 2009 im Alter von 62 Jahren an Analkrebs starb. "Ob es im ersten Jahr mit Farrah war oder im zweiten Jahr mit Cheryl – wir drei sind die Einzigen, die diese gemeinsame Erfahrung gemacht haben", sagte Kate. "Das ist etwas, das sonst niemand wirklich verstehen kann."

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Getty Images Bei PaleyFest LA: Kate Jackson, Jaclyn Smith und Cheryl Ladd feiern 50 Jahre "Charlie's Angels"

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United Archives GmbH/ActionPress Jaclyn Smith, Kate Jackson und Cheryl Ladd

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Kevin Winter/Getty Images Farrah Fawcett beim Comedy Central Roast of William Shatner