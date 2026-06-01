Dua Lipas Hochzeitslook sorgt für gespaltene Meinungen

Dua Lipas (30) Hochzeitsoutfit sorgt im Netz für hitzige Debatten. Die Sängerin trug bei ihrer Trauung in der Old Marylebone Town Hall in London am Wochenende einen maßgeschneiderten Braut-Rockanzug von Schiaparelli – ein weißer, eng geschnittener Zweiteiler mit auffälligem Design. Fotos davon liegen The Sun vor. Während viele Fans den Look feiern, haben andere ihn genauer unter die Lupe genommen und lassen in den sozialen Medien kein gutes Haar daran.

Viele Fans klagen über ein Detail, das so wohl eher nicht geplant war: Unter dem Saum von Duas Jacke scheinen eingenähte Polster hervorzuschauen. Diese sollten die strukturierte Silhouette ihres Looks wohl dramatischer erscheinen lassen. "Was hat es mit den sichtbaren Polstern an den Seiten der Jacke auf sich, was soll das?", fragt ein User auf X, ein weiterer meint: "Die sichtbaren Polster machen mich wahnsinnig." Andere Fans sind dennoch Fans des klassischen Outfits. "Sie sieht aus wie eine Königin", schwärmt ein Nutzer auf TikTok, ein weiterer lobt den Look als "besonders stilvoll".

Die 30-Jährige trug bei ihrer Hochzeit neben dem Schiaparelli-Outfit auch einen breiten weißen Hut und weiße Handschuhe. Ihr Mann Callum Turner (36) erschien dazu im marineblauen Anzug. Gemeinsam verließen die Frischvermählten das Standesamt, wo Gäste sie mit Konfetti empfingen. Das Paar hatte sich für eine intime Feier im kleinen Kreis aus Familie und engen Freunden entschieden.

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Getty Images Dua Lipa, Sängerin

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Imago Callum Turner mit Dua Lipa bei der Elton John AIDS Foundation Viewing Party

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Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner an Weihnachten 2025

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